Bremen. Unerwarteter Ausgang des dritten und letzten Qualifikationswettkampfs in der Einsteigerliga der Staffel Nord: In einem spannenden Duell setzten sich am Ende die jungen Turner der TG Kreis Verden/MTV Langwedel gegen die leicht favorisierte Riege von Bremen 1860 durch. Endstand: 275,95:273,60.

Wenige Punkte gaben also den Ausschlag zugunsten der TG-Sportler, die besonders am Reck zu überzeugen wussten. Amin Labioth, Matz Kahrs, Arthur Meyer und Johan Schmitz sorgten für das erfreuliche Endresultat, das den Gesamtsieg nach drei Wettkämpfen zementierte. Verden distanzierte 1860 mit 820,95 zu 807,95 Punkten. Der SC Melle 03, Oldenburger TB und TSS Osnabrück folgten mit gebührendem Abstand.

In der Schülerliga lief es dagegen genau umgekehrt: Hier behauptete sich Bremen 1860 und verwies die Kreisverdener auf den zweiten Platz. Auch in der Gesamtwertung hatten die Bremer die Nase vorn, und zwar recht deutlich. 930,20 Punkte waren es zum Schluss im Vergleich zu den 868,83 der zweitplatzierten Verdener.

Was beide Teams der TG Kreis Verden/MTV Langwedel indes eint: Sie haben sich, egal ob als Erster oder Zweiter, für das Finale am 30. März in Goslar-Oker qualifiziert. Dort geht es dann es um den Landestitel.