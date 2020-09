Die Triathletin Maren Thalmann vom LAV Verden hat vor Kurzem auf der Ostseeinsel Fehmarn an einem Wettkampf teilgenommen. Beim Swim & Run musste die Morsumerin einen Kilometer Schwimmen und eine Laufstrecke von acht Kilometern bewältigen. Nach den beiden Disziplinen durfte Thalmann jubeln, denn sie holte sich den Sieg in ihrer Altersklasse TW50. Gleichzeitig belegte sie in der Gesamtwertung der Frauen Rang 13.

„Ich mag es gar nicht sagen, aber heute war tatsächlich das Schwimmen – eigentlich meine Lieblingsdisziplin – für mich die Hölle. Die Wellen waren gigantisch“, wollte die Morsumerin sogar erst zurückschwimmen. Doch die Triathletin gab nicht auf, auch wenn sie nur in geringem Tempo vorankam. „Mit Schwimmen hatte das Ganze nicht mehr viel zu tun. Ich kam mir eher vor wie ein Spielball der Wellen und musste viel Brustschwimmen“, haderte Thalmann ein wenig mit den Bedingungen. Für die Schwimmdistanz brauchte sie deshalb auch länger als sonst und stieg nach 24:42 Minuten aus dem Wasser. „Normalerweise benötige ich hierfür nur knapp 18 Minuten. Ich habe deshalb im Leben nicht mehr an irgendeine Platzierung gedacht. Ich wollte nur noch irgendwie finishen, da das Laufen ja auch nicht gerade meine beste Disziplin ist“, berichtete die Triathletin.

Für die Laufdistanz von acht Kilometern benötigte sie 47:17 Minuten, wodurch sie den Wettkampf in einer Gesamtzeit von 1:11,58 Stunden beendete. Thalmann glaubte nicht mehr an eine gute Platzierung. Doch sie sollte eines Besseren belehrt werden. Ihren Mitstreitern erging es bei dem Wettkampf nicht anders, sodass die Morsumerin mit elf Minuten Vorsprung ihre Altersklasse gewann. „Es war ein sehr schöner Abschluss einer komischen und kurzen Triathlon-Saison“, freute sich Thalmann über ihren Sieg.