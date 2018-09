Daumen hoch für eine gute Saison: Maren Thalmann. (FR)

Fehmarn. „Ich dachte, nach St. Peter-Ording kann es nicht noch mal so heftig werden. Wurde es aber doch!“ Dieses Zitat stammt von Maren Thalmann. Die Triathletin in Diensten des LAV Verden hat kürzlich am Triathlon auf Fehmarn teilgenommen. Und dabei hatte es insbesondere das Schwimmen in der Ostsee in sich.

Bereits im Juli hatte Thalmann beim Triathlon in St. Peter-Ording Bekanntschaft mit hohem Seegang und starken Strömungen gemacht. Nun das Gleiche in der Ostsee. Eine Wendeboje hatte sich schon aus dem Staub gemacht. Dadurch verloren die meisten Schwimmer die Orientierung und schwammen eine näher liegende Boje an, was eine kürzere Strecke bedeutete. Thalmann berichtete davon, dass sie mit zehn anderen Teilnehmern den „korrekten Umweg“ geschwommen sei und dadurch mindestens drei Minuten verloren habe. Die Veranstalter griffen aber nicht ein, sie seien wohl froh gewesen, alle Schwimmer wieder heile aus dem Wasser bekommen zu haben, vermutete die Morsumerin.

Nach dem Wechsel auf das Fahrrad galt es für Thalmann, die verlorene Zeit wieder wettzumachen. Und das gelang ihr mit der fünftbesten Performance in dieser Disziplin. Nach dem abschließenden Laufen stand für sie Rang vier in der Altersklasse 40-49 zu Buche. In der Altersklasse 45 hätte ihre Zeit Rang zwei bedeutet.

Verspäteter Einstieg

Die Teilnahme auf Fehmarn war ihr Saisonabschluss, den sie als schön, aber auch als turbulent bezeichnete. Ebenso zufrieden wie mit dem Abschneiden auf Fehmarn ist Tahlmann auch bezüglich ihrer gesamten Saison. Die fing aber verspätet an, denn die 49-Jährige laborierte an einem Bandscheibenvorfall in der Halswirbelsäule. Los ging es dadurch für sie erst Anfang Juli in Itzehoe auf der Sprintdistanz. Eigentlich war dieser Auftritt nur als zusätzliches Training angedacht, doch Tahlmann gewann gleich ihre Altersklasse und durfte sich zudem über Gesamtrang neun freuen.

Es folgten Teilnahmen an Triathlons in Celle, St. Peter-Ording (Platz drei in der AK45, Gesamtelfte), Bad Zwischenahn (Sieg in der AK45, Gesamtelfte) und eben Fehmarn. Und all diese Auftritte waren von Erfolg gekrönt, verpasste Thalmann doch einzig in Celle das Podium der Altersklasse 45. Insbesondere mit Blick auf ihre Verletzung und den damit verbundenen späten Saisoneinstieg war Thalmnann sehr zufrieden mit ihren fünf Auftritten.

„Es war ein schöner und nochmals turbulenter Saisonabschluss. Nächstes Jahr geht es in der Altersklasse 50 an den Start. Dann gehöre ich wieder zu den jüngeren Athletinnen in meiner Wertung“, blickt Maren Thalmann bereits voraus.