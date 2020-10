Der TSV Thedinghausen ist auch im vierten Saisonspiel der Fußball-Bezirksliga punktlos geblieben. Die Elf von TSV-Trainer Lars Gudegast verlor beim SV Ippensen mit 1:4 (0:1) und befindet sich weiter auf dem letzten Tabellenplatz. „Es ist schon etwas deprimierend, dass es wieder nicht mit einem Sieg geklappt hat. Davon werden wir uns aber nicht unterkriegen lassen und weiter hart arbeiten“, bekräftigte Gudegast.

Der erste Durchgang gestaltete sich ziemlich einseitig. Zwar kam Thedinghausen immer mal wieder zu kleineren Möglichkeiten, doch der SV Ippensen gab in dieser Partie klar den Ton an. Jannis Klindworth (40.) belohnte die Hausherren dann kurz vor der Pause und erzielte den 1:0-Führungstreffer. Auch nach dem Seitenwechsel war Ippensen überlegen und legte erneut durch Jannis Klindworth (58.) und Ole Klindworth (68.) nach. Dem TSV gelang im weiteren Spielverlauf zwar noch der Anschlusstreffer durch Maxim Schaf (74.), doch Ippensen machte durch den Treffer von Niclas Freiherr-Von-Wolff (83.) endgültig den Sack zu, sodass der Aufsteiger weiter auf den ersten Punkt wartet. „Zumindest ist es uns heute gelungen, ein Tor zu erzielen. Ich bleibe aber weiter optimistisch und glaube an unser Team sowie an unsere Fähigkeiten“, sagte Trainer Gudegast.