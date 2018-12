Janne Scheeper war am letzten Doppelspieltag des Jahres mit zwei Körben die zweiterfolgreichste Spielerin des Korbball-Bundesligisten TSV Thedinghausen. (Björn Hake)

Zuletzt ist der Eindruck entstanden, die Korbballerinnen des TSV Thedinghausen nähern sich dem ersten Punktgewinn. Doch dieser Eindruck täuschte. Am letzten Bundesliga-Doppelspieltag des Jahres kassierte das Team von Trainerin Anke Knief zwei hohe Niederlagen. „Für alle ist das frustrierend“, haderte sie. Jedoch sieht sie trotzdem eine Steigerung. „Das waren jetzt auch zwei gute Gegner aus der oberen Tabellenhälfte. Insgesamt hat sich unser Kreisspiel verbessert und an der Kondition mangelt es bei den Mädels auch nicht mehr“, urteilte sie. In der Winterpause wolle die Mannschaft die Grundlagen für die ersten Zähler der Saison legen.

TSV Thedinghausen - Oldenbroker TV 7:14 (2:8): Wäre das Spiel noch etwas länger gegangen, dann hätte der TSV dem OTV noch gefährlich werden können. Nach dem Timeout beim 2:12 sei Thedinghausen am Drücker gewesen, sagte TSV-Trainerin Anke Knief: „Ich habe sie wachgerüttelt. Es wurde immer besser.“ Zuvor haperte es in diesem Spiel an Passgenauigkeit und Tempo.

TuS Sudweyhe - TSV Thedinghausen 13:4 (6:3): „Das zweite Spiel war etwas deutlicher. Sudweyhe ist eine konterstarke Mannschaft, da sahen wir alt aus“, gestand TSV-Trainerin Anke Knief. Weil der TuS bei seinen Würfen eine hohe Treffsicherheit an den Tag legte, spiegelten sich die unterschiedlichen Kräfteverhältnisse auch im Ergebnis wider.

TSV Thedinghausen: Insa Bargmann (3 Körbe), Janne Scheeper (2), Corinna Ehlers (2), Elke Dahme (1), Gabi Rippe (1), Vanessa Rippe (1), Neele Knief (1).