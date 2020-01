Die Fußballerinnen des TSV Thedinghausen sind Hallenkreismeister im Futsal. Die Mannschaft von Trainer Wilfried Koppe setzte sich im Finale gegen den TSV Brunsbrock im fällig gewordenen Sechsmeterschießen mit 4:3 durch. Platz drei ging an den TSV Otterstedt, der im kleinen Finale die SG Achim/Bierden mit 1:0 bezwang.

In der Achimer Gymnasiumhalle hatten sich bei den Titelspielen der Frauen nur wenige Zuschauer eingefunden. Und denen wurde lange Zeit kein guter Futsal geboten. Erst im Endspiel stieg das Niveau, trafen mit Thedinghausen und Brunsbrock doch die beiden technisch besten Teams aufeinander. Treffer wollten allerdings in der auf 14 Minuten festgelegten Spielzeit nicht fallen, obwohl genügend Tormöglichkeiten für beide Mannschaften vorhanden waren. Die größte Chance hatte Thedinghausens Marela Hünecke, die frei vor Brunsbrocks Antonia Kracke auftauchte, in letzter Konsequenz aber an der Torhüterin scheiterte. In der fälligen Entscheidung vom Punkt hatte zunächst die Brunsbrockerin Sandra Woischke Pech. Ihr Schuss prallte gegen die Unterkante der Latte, von da aus auf die Torlinie und ins Feld zurück. Nachdem anschließend in der Folge Kimberly Neuber, Silva Hartmann und Antonia Kracke trafen, scheiterte Lena Bergmann an Thedinghausens Keeperin Judith Wagenfeld. Josephine Beneke war es dann vorbehalten, den TSV Thedinghausen mit ihrem Treffer zum 4:3-Endstand und somit zum Kreismeistertitel zu schießen.

„Im Finale lief der Ball bei beiden Teams gut. Es war ein sehenswertes Endspiel, welches wir letztlich mit etwas Glück gewonnen haben“, sagte Coach Wilfried Koppe. Die Brunsbrocker waren natürlich enttäuscht, dass es trotz großem Kampf und guter Leistung nur für den Vizetitel gereicht hatte. Aber das junge Team von Trainer Danny Franke sollte noch für die Finalteilnahme belohnt werden. „Wir fahren am 2. Februar in den Kreis Harburg nach Salzhausen. Dort vertreten wir den Kreis Verden bei den Futsal-Bezirksmeisterschaften, weil der TSV Thedinghausen wegen Personalmangels seine Teilnahme absagen musste“, erzählte Franke, dessen Team sich in Salzhausen mit den weiteren Kreismeistern des Bezirks Lüneburg messen wird.

Thedinghausen gegen Brunsbrock, dieses Duell hatte es auch in der Vorrunde gegeben. In Gruppe 2 trafen beide Finalisten aufeinander und bereits aus dieser Partie war Thedinghausen als Sieger hervorgegangen. Hinter Thedinghausen und Brunsbrock war somit die Meisterschaft für den TSV Bassen II und den TV Oyten frühzeitig beendet. In Gruppe 1 hatte sich noch die SG Achim/Bierden aufgrund des besseren Torverhältnisses gegen den TSV Otterstedt durchgesetzt. Der SV Holtebüttel und der Borsteler FC mussten sich mit den Plätzen drei und vier begnügen. In den Halbfinals schaltete dann Thedinghausen Otterstedt mit 1:0 und Brunsbrock Achim-Bierden mit 2:0 aus.

Weitere Informationen

Gruppe 1

Borsteler FC - SV Holtebüttel 0:1

TSV Otterstedt - SG Achim/Bierden 0:0

Borsteler FC - TSV Otterstedt 0:2

SG Achim/Bierden - SV Holtebüttel 0:0

SV Holtebüttel - TSV Otterstedt 0:0

SG Achim/Bierden - Borsteler FC 3:1

Tabelle

1. SG Achim/Bierden 3:1 5

2. TSV Otterstedt 2:0 5

3. SV Holtebüttel 1:0 5

4. Borsteler FC 1:6 0

Gruppe 2

TSV Brunsbrock - TSV Thedinghausen 1:1

TV Oyten - TSV Bassen II 0:2

TSV Brunsbrock - TV Oyten 1:2

TSV Bassen II - TSV Thedinghausen 0:1

TSV Thedinghausen - TV Oyten 1:0

TSV Bassen II - TSV Brunsbrock 0:1

Tabelle

1. TSV Thedinghausen 3:1 7

2. TSV Brunsbrock 3:3 4

3. TSV Bassen II 2:2 3

4. TV Oyten 2:4 3

Halbfinale

SG Achim/Bierden - TSV Brunsbrock 0:2

TSV Otterstedt - TSV Thedinghausen 0:1

Spiel um Platz 3

SG Achim/Bierden - TSV Otterstedt 0:1

Finale

TSV Brunsbrock - TSV Thedinghausen 3:4 n. S.