Der TSV Thedinghausen, hier mit Insa Bargmann (rotes Trikot), steht in dieser Saison auf verlorenem Posten. Die Hoffnungen bezüglich des Klassenerhalts ruhen auf die Playoff-Runde am Ende der Spielzeit. (Hake)

Stuhr. Die Vorhersagen haben sich bewahrheitet: Die Korbballerinnen des TSV Thedinghausen sind wie befürchtet in die Bundesliga-Saison gestartet. Am ersten Spieltag in Stuhr setzte es zwei deutliche Niederlagen gegen den TuS Sudweyhe und den TB Stöcken.

Nach der vergangenen Saison hatten Chef-Coach Thomas Piper und Co-Trainer Oliver Ihde das Handtuch geworfen. Beide sahen keine sportlichen Perspektiven mehr mit dem TSV. Der Grund war, dass die halbe Mannschaft weggebrochen war. Agnetha Rippe, Korbhüterin und zugleich Ausnahmespielerin, verkündete ebenso ihren Abschied wie vier weitere Akteurinnen (eine geht ins Ausland, drei legen eine Babypause ein). Dadurch steht aktuell keine Korbhüterin mehr im Kader des amtierenden Meisters der Nord-Staffel. Und daher gibt es in dieser nun gestarteten Saison nur ein Ziel: den Klassenerhalt. Die beiden ersten Partien seien laut Interimstrainerin Anke Knief dafür nicht ausschlaggebend gewesen.

TSV Thedinghausen - TuS Sudweyhe 3:16 (2:10): „Es ist einfach ein Desaster, ohne Korbhüterin zu spielen“, musste Anke Knief zugeben. Die Sudweyherinnen zeigten auch von Beginn an, wieso das der Fall ist. Aus allen möglichen Winkeln und Distanzen versuchten es die TuS-Akteurinnen, einen Korb zu erzielen. Und es blieb nicht nur bei den Versuchen. Denn was den Thedinghauserinnen abhanden ging, dadurch zeichneten sich die Sudwehyerinnen aus: Treffsicherheit. „Sie trafen von überall, da war unsere Deckung nicht eng genug“, schilderte Knief. Somit war die Partie bereits zur Pause entschieden.

TSV Thedinghausen - TB Stöcken 5:16 (2:6): In Spiel zwei drohte ein ähnlicher Verlauf, zog Stöcken doch schnell auf 4:0 davon. Aber der TSV blieb dran und hielt den Abstand bis zur Pause konstant, da die Laufarbeit Früchte trug. „Aber am Ende war es wieder eine Frage der Kondition.“ Mit den Kräften schwand auch die Konzentration, und damit zugleich die Hoffnung auf einen Punktgewinn.

„Wir stecken unsere Hoffnungen in die Playoff-Runde“, blickt Knief bereits auf die Neuerung in der Liga. Am Saisonende spielen die ersten Vier die Plätze für die Deutsche Meisterschaft aus, die Mannschaften auf den Rängen fünf bis acht spielen gegen den Abstieg. Bis dahin bewahrt sich der TSV auch seine beiden Korbhüterinnen aus der zweiten Mannschaft auf, die jeweils nur zwei Einsätze in der Bundesliga haben, ohne sich festzuspielen.

TSV Thedinghausen: Janne Scheeper (3 Körbe), Neele Knief (2), Insa Bargmann (1), Vanessa Rippe (1), Elke Dahme (1), Corinna Ehlers, Mara Elster, Inka Hasemann.