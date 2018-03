Nur noch in der Theorie können die Bundesliga-Korbballerinnen des TSV Thedinghausen die Qualifikation zur Deutschen Meisterschaft verpassen. Um ganz sicher in der Nordstaffel einen der drei ersten Plätze zu belegen, muss das Team am letzten Spieltag noch einen Punkt aus zwei Partien holen. Insgeheim will der TSV aber mehr. Der erste Platz soll verteidigt werden. Beim vorletzten Spieltag in Bremen-Findorff lief bei der Mannschaft um Trainer Thomas Piper jedoch nicht alles rund.

TSV Thedinghausen - Oldenbroker TV 5:11 (3:9): Piper und Co. wussten, dass im ersten Spiel des Tages eine sehr schwierige Aufgabe wartet. Denn Oldenbrok ist als Tabellenzweiter nicht nur der ärgste Verfolger des TSV, sondern hatte rund eine Stunden vor dem Anpfiff den Partie ein echtes Ausrufezeichen gesetzt: Der OTV hatte zum Auftakt des Spieltages die Gastgeber, die SG Findorff, deutlich mit 9:1 besiegt. „Oldenbrok hatte einen super Tag erwischt“, sagte Thomas Piper.

Dass es der Tag des Oldenbroker TV war, bekamen auch die Thedinghauserinnen zu spüren. Im ersten Durchgang hatte der Spitzenreiter nicht den Hauch einer Chance. Mit 3:9 aus Sicht des TSV wurden die Seiten gewechselt. „Im Grunde war die Partie da schon entschieden“, sagte Piper, der sein Team in der Pause dazu aufforderte, sich zu steigern. Und das tat der TSV. Der zweite Spielabschnitt verlief ausgeglichen. „So war es dann doch noch einigermaßen erträglich“, meinte Piper.

TSV Heiligenrode - TSV Thedinghausen 3:8 (2:6): Nach der Schlappe gegen Oldenbrok ging es für Thedinghausen gegen Heiligenrode darum, die Tabellenführung zu verteidigen. „Und wir haben den Pflichtsieg dann auch erreicht“, freute sich Thomas Piper.

In Halbzeit eins sei die Leistung seines Teams vollkommen in Ordnung gewesen, die Führung daher nur die logische Folge. Doch nach dem Seitenwechsel habe sich dann doch ein wenig der Schlendrian bei seiner Mannschaft eingeschlichen. Die letzten drei Körbe der Partie fielen erst in der Schlussphase. „Beim Schlusspfiff war ich dann doch ganz froh, dass der Spieltag zu Ende war. Denn es ist nicht unser bester gewesen“, meinte Piper.

Auch wenn die DM-Qualifikation nur noch theoretisch verpasst werden kann, bleibt Thomas Piper ein bisschen zurückhaltend. Denn rechnerisch sei es eben noch möglich, dass ein Platz unter den besten Drei verpasst wird. „Wir sind aber froh, dass wir weiterhin Erster sind und diesen Platz aus eigener Kraft behalten können“, sagte Trainer Piper.

TSV Thedinghausen: Ehlers (5 Körbe), Scheeper (4), Knief (2), A. Rippe (1), Langner (1), Bargmann, Bäkefeld