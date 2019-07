Beim TSV Bassen hat Thomas Baumann in der vergangenen Saison bereits erste Erfahrungen in der Fußball-Bezirksliga Lüneburg 3 gesammelt. In der kommenden Spielzeit wird er weiterhin in dieser Klasse auflaufen. Dann allerdings für einen anderen Verein. Der 18-jährige Baumann schließt sich dem von Axel Sammrey trainierten TV Oyten an. Das bestätigte TVO-Spartenleiter Detlef Meyer auf Nachfrage.

Wirklich neu ist das Talent in Oyten aber nicht. Denn in der vergangenen Saison lief Baumann auch für die U18 des TVO in der Landesliga auf. Meyer hob hervor, dass der Gemeinde-Rivale aus Bassen dem jungen Fußballer keine Steine in den Weg gelegt habe. „Es war der Wunsch von Thomas, bei uns in den Herren zu spielen, weil er viele seiner Mitspieler aus der Jugend kennt.“