Landesliga Männer: Zwei freie Wochenenden liegen hinter dem TSV Daverden. Doch jetzt greifen die Grün-Weißen wieder ins Spielgeschehen ein. Für die Sieben von Trainer Thomas Panitz geht es im Aufstiegsrennen weiter. Der TSV ist am vergangenen Wochenende zwar auf den vierten Tabellenplatz abgerutscht, kann aber nun Rang drei zurückerobern. Zwei Dinge müssen dafür eintreffen: Der VfL Horneburg darf das Topspiel bei der SG Achim/Baden II nicht gewinnen, zudem muss Daverden seine eigenen Hausaufgaben erledigen. Sprich: Vor eigenem Anhang muss der SVGO Bremen besiegt werden. „Das ist für uns eine Pflichtaufgabe“, sagt Thomas Panitz und nimmt damit die klare Favoritenrolle an. Während der TSV um den Aufstieg in die Verbandsliga kämpft, müssen die Bremer den Abstieg in die Landesklasse befürchten. „Gegen den SVGO benötigt man jedoch eine gute Angriffsleistung“, sagt Thomas Panitz. „Die kassieren zwar jede Menge Tore, erzielen aber selbst ebenfalls viele. Wenn wir vernünftig treffen, werden wir dieses Spiel auch gewinnen.“ Verzichten muss der TSV-Coach dabei allerdings auf Patrick Tielitz und Patrick Bartsch.

Anpfiff: Sonnabend, 17.30 Uhr in Langwedel