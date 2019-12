Daniel Throl war für Langwedel zweimal vom Elfmeterpunkt erfolgreich. (Björn Hake)

Hambergen. Eine knappe Viertelstunde vor dem Schlusspfiff sah es danach aus, als sollte der FSV Langwedel-Völkersen beim FC Hambergen einen Auswärtssieg feiern. Mit 2:1 führten die Gäste zu diesem Zeitpunkt. Doch bei Spielende waren die Bezirksliga-Fußballer aus Langwedel die enttäuschten. Sie kassierten noch mehrere Gegentore und unterlagen dem FCH mit 2:4 (1:1).

„Ärgerlich.“ Das war die erste Reaktion von Langwedels Coach Emrah Tavan: „Denn der Dreier hier war durchaus möglich.“ Zumal seine Elf in Hambergen gleich zweimal in Führung gegangen war. Beide Treffer resultierten aus Elfmetern, die beide sicher von Daniel Throl verwandelt wurden. Das 1:0 schoss Throl in der 13. Minute, das 2:1 in Minute 66. Kurz vor der Halbzeitpause war Steffen Kaluza (43.) der Ausgleich gelungen, per Foulelfmeter. Laut Tavan war der Strafstoß aber fraglich. Seine Mannschaft habe es aber auch verpasst, noch mehr Tore zu erzielen. Doch viele Chancen wurden nicht genutzt. Unter anderem verpassten die beiden Offensivspieler Artur Pfannenstil und Pizan Demli ein mögliches 3:1 für den FSV.

Die Gastgeber waren hingegen in der Offensive konsequent. Dreimal konterten sie ihre Gäste aus Langwedel erfolgreich aus. Zunächst traf Nils Bonkowski (77.) zum 2:2. „Danach plätscherte das Spiel vor sich hin“, schilderte Tavan, der aber noch zwei weitere Gegentore notieren musste: Frederik Nagel markierte beide Tore und besiegelte Langwedels Niederlage, die laut Tavan eine vermeidbare war.