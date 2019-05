Sie hatten bereits 18 Punkte, jetzt aber nur noch 15. Den U17-Fußballern der JSG Achim/Uesen sind nun auch offiziell die drei Punkte aus dem Sieg gegen den MTV Soltau abgezogen worden. Eigentlich wurde die Partie zunächst mit 5:0 für die JSG gewertet, weil Soltau im vergangenen Jahr nicht angetreten war. Die Entscheidung wurde jedoch revidiert. „Auf das schriftliche Urteil warten wir aber noch“, sagte JSG-Trainer Abdu Nasraoglu. „Das ändert jedoch nichts daran, dass das Spiel nachgeholt wird.“ Die Begegnung ist nun am 11. Juni angesetzt.

Und der JSG würde ein Sieg gegen Soltau extrem helfen. Denn die Nasraoglu-Elf steckt durch den Punktabzug tief im Abstiegskampf. Doch nicht nur deswegen: Hinzu kommt noch, dass die jungen Achimer am Wochenende auf eigenem Platz eine 1:5 (0:2)-Pleite gegen den JFV Ashausen-Scharmbeck/Pattensen. „Das Spiel haben wir in der ersten Halbzeit verloren, die haben wir völlig verschlafen“, monierte Abdu Nasaroglu. Im ersten Durchgang kassierte die JSG die Gegentore in den Minuten 14 und 19.

„Nach der Pause haben wir dann Druck gemacht, sind aber nicht zum Anschluss gekommen“, sagte Nasraoglu. Durch einen Konter erhöhte der Gast auf 3:0 und traf danach noch zweimal. Jonas Schnez (76.) gelang nur noch der Ehrentreffer. „Rechnerisch können wir die Klasse noch halten. Die Situation ist derzeit aber einfach nur blöd“, sagte Nasraoglu. In der aktuellen Verfassung werde es jedoch schwer, dieses Ziel noch zu erreichen.