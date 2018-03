Achim. Es hätte eine dieser besonderen Geschichten im Amateursport werden können. Der TV Baden II startete als Neuling in die Volleyball-Oberliga. Zum Jahresende 2017 geisterte das Abstiegsgespenst bei der Drittliga-Reserve umher. Vor dem vorletzten Spieltag der Saison ging es dann aber plötzlich nicht mehr gegen den Abstieg, sondern um den Aufstieg. Baden hatte die Chance, einen spannenden und finalen letzten Spieltag herbeizuführen. Was dafür vonnöten gewesen wäre? Ein erfolgreicher Heimspieltag gegen die Nummer eins und zwei der Liga.

Doch es wurde nicht eine dieser Geschichten. Der TV Baden II verlor beide Duelle – und zwar mit 1:3 (21:25, 19:25, 25:20, 13:25) gegen den Tabellenzweiten SG STV/MTV Salzgitter sowie gegen Ligaprimus MTV Gifhorn mit 2:3 (25:23, 26:24, 15:25, 19:25, 9:15). Aus der Traum vom Durchmarsch in die Regionalliga. „Leider haben wir es nicht geschafft. Besonders nach dem vierten Satz gegen Salzgitter saß der Stachel tief“, gestand Badens Coach Werner Kernebeck.

Doch er saß nicht lange tief, schnell wurde er wieder gezogen. Denn beim Blick auf das Erreichte stand nicht der verpasste Aufstieg im Fokus, sondern einfach eine erfolgreiche Saison. „Das es so läuft, damit hätte man nicht rechnen können. Ende 2017 haben wir noch über Abstieg gesprochen. Hätte mir da einer erzählt, wir spielen am vorletzten Spieltag um den Aufstieg, um den Relegationsplatz, da hätte ich nichts gegen gehabt“, sagte Kernebeck schmunzelnd.

Nichts dagegen hatte er im Grunde auch mit dem Heimspieltag. „Natürlich hätten wir uns insbesondere gegen Salzgitter einen Sieg gewünscht. Aber wir haben alles reingehauen und am Ende fehlen einzig nur die Punkte.“ Dass es mit dem erhofften Triumph gegen den Rangzweiten nicht funktionierte, lag insbesondere an Satz vier, der deutlich mit 13:25 abgegeben wurde. „Da sind wir eingebrochen. Das war so ein Satz, bei dem nicht mal einer erklären kann, warum es so schlecht lief.“

Erkenntnis: mitgehalten

Die anderen Durchgänge gingen deutlich enger zu. „Wir haben neun Sätze insgesamt gespielt und nur einer war schlecht. In allen anderen ging es hin und her.“ Auch der Tiebreak gegen Ligaprimus Gifhorn (9:15) würde deutlicher ausschauen, als er es war. „Beim Volleyball ist es halt so gewollt, dass es einen Sieger geben muss“, spielte Kernebeck darauf an, dass beide Duelle sehr ausgeglichen waren.

Ein dementsprechendes Fazit zog Werner Kernebeck auch: „Wir haben gezeigt, dass wir mit den Spitzenteams der Liga mithalten können. Auch wenn wir die beiden Spiele verloren haben, als Trainer hast du nichts zu meckern, wenn dein Team so spielt und so eine Saison abliefert.“ Nun heißt es für den TV Baden II warten, warten bis zum 17. März, wenn es bei der SG Lachendorf/Eschede gilt, die Premieren-Saison in der Oberliga mit einem Erfolg abzuschließen.