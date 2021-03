Tim Eggert überzeugte im Tor des TSV Ottersberg über Jahre mit konstanten Leistungen und lenkte des Öfteren einen unhaltbaren Ball doch noch am Tor vorbei. Nach knapp einem Jahrzehnt war für den Keeper aber Schluss. (Focke Strangmann)

Knapp zehn Jahre waren genug. Im Jahr 2016 entschloss sich Tim Eggert dazu, seine Fußballlaufbahn beim TSV Ottersberg zu beenden. Die Wümmekicker verloren mit dem Keeper ein echtes Urgestein, das sich stets in den Dienst der Mannschaft stellte und alles für den Verein gab. Noch heute schwelgt Tim Eggert oft in Erinnerungen. So haben ihn besonders die Spielzeiten in der Oberliga mit den Wümmekickern geprägt. Bereut hat er seinen Ausstieg aus dem Fußball nie. Vielmehr ist er froh, seine Wochenenden seitdem voll und ganz seiner Familie widmen zu können.

Der 24. April 2016 hat sich fest in den Kopf von Tim Eggert eingebrannt. An diesem Tag stand der heute 38-Jährige im Auswärtsspiel beim Rotenburger SV zum allerletzten Mal zwischen den Ottersberger Pfosten. Der Fußballgott hatte Erbarmen, denn er schenkte Eggert in seinem Abschiedsspiel einen 2:1-Sieg, mit spektakulärer Rettungstat in der Nachspielzeit inklusive. „Die Zeit war reif. Ich hatte eine tolle Karriere, wenn man das so nennen kann. Einen besseren Abschied hätte ich mir wirklich nicht vorstellen können“, sagt Eggert, der die Zukunftsentscheidung alles andere als spontan traf. Vielmehr sei es eine Entscheidung über Wochen und Monate gewesen. „Mit 33 war ich in einem Alter, in dem der Fußball nicht mehr ganz oben auf der Prioritätenliste stand. Ich merkte, dass ich für neue Herausforderungen bereit war und das Vergangene hinter mir lassen musste.“

Prägende Begegnungen

Doch was bleibt von etwa einem Jahrzehnt beim TSV Ottersberg? Vor allem viele positive Erinnerungen. Gerne denkt Eggert an die Zeit mit den damaligen Teamkameraden zurück. „Ich denke da beispielsweise an Ömer Aktas, Ole Bruns oder auch an die Peter-Zwillinge Mirko und Patrick. Es war schon eine geile Truppe. Zwar nicht die besten Fußballer, aber eine Mannschaft, die durch ihre Einstellung einiges in der Oberliga erreicht hat“, schwärmt Eggert. Noch heute pflegt er den Kontakt zu den ehemaligen Mitspielern. Auch mit den Brasilianern Jair Baller, Edson Nascimento Dos Santos oder auch Diego Zilio, die beim TSV mächtig für Furore gesorgt haben und ein wenig Samba-Flair nach Ottersberg brachten. Der Torhüter ging damals gezielt auf die ausländischen Spieler zu und wollte ihnen die Integration sowie das Einleben in einer völlig neuen Umgebung erleichtern. „Das habe ich wirklich gerne gemacht. Sie kannten vieles nicht und brauchten jemanden, der ihnen alles zeigt. In den sozialen Medien sind wir heute noch miteinander vernetzt und tauschen uns immer wieder aus.“

Die Fußballlaufbahn von Tim Eggert war zweifelsohne von vielen Highlights geprägt. So trug der TSV Ottersberg nach dem Gewinn des Presse-Supercups im Jahr 2008 nur wenige Wochen später ein Testspiel gegen den SV Werder Bremen aus. Zwar verloren die Wümmekicker hoch mit 1:5 gegen den damaligen Bundesliga-Vizemeister, doch die besonderen Eindrücke wird Eggert nie vergessen: „Das war schon cool, gegen die Profis zu spielen und von namhaften Superstars die Bälle zu halten.“ Besser lief es für Eggert und den TSV zwei Jahre später beim Testspiel gegen Hannover 96. Der Oberligist überzeugte über die komplette Spielzeit und trotzte den Hannoveranern ein 1:1 ab. Besonderes Vorkommnis: Keeper Eggert parierte in der Nachspielzeit einen Elfmeter von Jan Schlaudraff und hielt das Unentschieden gegen den Bundesligisten fest.

Zerbrochener Traum vom DFB-Pokal

Trotzdem zerbricht Eggert sich noch heute über ein ganz spezielles Spiel den Kopf: das Entscheidungsspiel um die Teilnahme am DFB-Pokal in der Saison 2011/12. Hier traf er mit dem TSV Ottersberg auf den Ligarivalen VfB Oldenburg. Das Spiel ging am Ende unglücklich mit 0:1 verloren. Aus der Traum von der Pokalteilnahme. Doppelt bitter war allerdings, dass die Oldenburger in der ersten Runde im DFB-Pokal den Hamburger SV zugelost bekamen. „Wenn mir eines in meiner langen Laufbahn gefehlt hat, dann definitiv ein Spiel im DFB-Pokal. Gegen Oldenburg waren wir wirklich nah dran. Am Ende hat es aber nicht sollen sein, was noch heute extrem schmerzt“, bedauert der ehemalige Torhüter die verpasste Gelegenheit.

Der TSV Ottersberg nimmt bei Tim Eggert einen besonderen Platz im Herzen ein. Hier erlebte er emotionale Momente und stand weit mehr als 100-mal auf dem Platz. „Ich hatte großes Glück, dass ich den Fußballalltag so richtig miterleben durfte. Es war mir vom Anfang bis zum Ende eine Ehre“, schwärmt er. Wer denkt, dass Tim Eggert auch heute noch regelmäßig am Sportplatz an der Wümme anzutreffen ist, der irrt. Mit dem Ende seiner Zeit auf den Sportplätzen der Region hat der ehemalige Keeper einen radikalen Schnitt gemacht. „Ich war glaube ich in den vergangenen fünf Jahren maximal viermal auf dem Sportplatz. Das fehlt mir absolut nicht. Entweder geht man ganz, oder eben gar nicht“, betont Eggert.

Der Job hat für den Produktionsmeister eines großen Automobilkonzerns einen hohen Stellenwert, der in der Woche viel Zeit und Nerven beansprucht. Seine Freizeit will er daher so intensiv wie möglich mit seiner Familie verbringen. Auch deshalb traf er die Entscheidung, mit dem Fußball aufzuhören. Die zurückliegenden Jahre hat er mehr als genossen. „Ich will die Zeit, die ich neben dem Job habe, lieber mit meinen Kindern und meiner Frau verbringen. Deshalb habe ich meine sportliche Aktivität weitestgehend runtergeschraubt“, erklärt er.

Tim Eggert kann sich bestens vorstellen, dass seine Kinder eines Tages mal die Fußballschuhe für den TSV Ottersberg schnüren. „Das können sie gerne machen. Ihnen muss nur bewusst sein, dass die Fußstapfen ihres Vaters groß sind“, sagt der 38-Jährige mit einem Schmunzeln.