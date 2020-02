Landkreis Verden. Der TSV Morsum hat in der Handball-Landesklasse der Frauen Tabellenplatz zwei mit einem Heimsieg gegen den SVGO Bremen behauptet. Derweil gab es für den TV Oyten III die erste Niederlage im Jahr 2020. Die Drittvertretung der „Vampires“ kam beim TuS Rotenburg unter die Räder.

TuS Rotenburg - TV Oyten III 37:18 (19:11): Die mit drei Siegen ins neue Jahr gestarteten Gäste waren an der Wümme nur bis zum 8:9 (15.) auf Augenhöhe. In der Folge hielt der TuS das Tempo hoch und die „Vampires“ verloren den Anschluss. In den zweiten 30 Minuten baute das Heimteam seine Acht-Tore-Führung aus der Halbzeit auf 29:14 (46.) aus und gewann deutlich. „Wir haben 60 Minuten konzentriert durchgespielt. Das war wirklich eine starke Vorstellung“, sah TuS-Coach Jens Miesner einen gelungenen Auftritt seiner Mannschaft. Auf der Bank der Gäste hatte Isabel Schacht für Trainerin Merle Blumenthal (Skiurlaub) Platz genommen. „Wir haben viel verworfen und kein gutes Spiel abgeliefert“, gab es für Schacht am verdienten Erfolg des TuS nichts zu deuteln. Mit dem Sieg hat der TuS vor dem schweren Auswärtsspiel bei der HSG Bruchhausen-Vilsen seine Chance auf Tabellenplatz zwei gewahrt. Oyten hat als Siebter 14:16 Zähler auf dem Konto. Die wichtigen Punkt im Kampf um einen Platz im sicheren Mittelfeld des Klassements hatte die Blumenthal-Sieben zuvor in den Partien gegen Arsten, Woltmershausen und Arbergen geholt.

TSV Morsum - SVGO Bremen 26:24 (16:11): Bei seiner Startaufstellung hatte Timo Lütje ein glückliches Händchen bewiesen. Morsums Trainer beorderte zunächst Inga Buchmann an den Kreis. Sie hatte mit drei Treffern dann prompt maßgeblichen Anteil am guten Start der Gastgeberinnen – 6:3 (9.). Nach einem kleinen Wackler – Alina von Leesen hatte für die Gäste in Minute 24 auf 10:11 verkürzt – ging es mit einer Fünf-Tore-Führung für den TSV Morsum in die Halbzeit. Entschieden war die Partie, als Kristin Becker 50 Sekunden vor dem Ende zum 26:23 eingenetzt hatte. Für die flinke Rechtsaußen des TSV war es Treffer Nummer sechs. Nach der Niederlage im Hinspiel, resümierte Timo Lütje, sei es das erwartet schwere Spiel gewesen. Im Kampf um die Vizemeisterschaft sieht Timo Lütje weiterhin ein offenes Rennen. „Die Saison ist noch lang. Alle von oben spielen noch gegeneinander und alle müssen auch noch gegen den HC Bremen ran“, erwartet Morsums Trainer einen Vierkampf um den zweiten Aufstiegsplatz mit der HSG Bruchhausen-Vilsen, dem VfL Fredenbeck und dem TuS Rotenburg.