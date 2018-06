In der Halle an der Stader Straße duellieren sich über drei Tage die Tischtennisspieler um die Titel in den einzelnen Konkurrenzen. (Björn Hake)

Oyten. Die achte Auflage steht an: Von Freitag bis Sonntag veranstaltet die Tischtennis-Abteilung des TV Oyten an der Stader Straße in Oyten einmal mehr den beliebten Magic-TT-Cup.

Schon jetzt ist klar, dass es in diesem Jahr einen neuen Titelträger in der Konkurrenz Herren A geben wird, da Vorjahressieger Heye Koepke nicht teilnehmen kann. Als Mitfavorit geht Lokalmatador Martin Gluza (TSV Lunestedt) an den Start, der 2017 im Viertelfinale am späteren Sieger scheiterte. Gluza stand schon mehrfach im Finale des Magic-TT-Cups und unternimmt somit einen neuen Anlauf auf seinen ersten Titelgewinn.

Über 400 Teilnehmer erwartet

Doch auch ohne die Meldung Koepkes sind die Veranstalter sehr zufrieden mit dem bisherigen Teilnehmerfeld. Die Grenze von 400 Aktiven dürfte in diesem Jahr fallen, sodass in allen Wettbewerben reichlich spannende Spiele zu erwarten sind. Positiv registriert wurden insbesondere die zahlreichen Meldungen bei den Junioren, nachdem es im Vorjahr etwas schleppend lief. „Wir haben diesmal weniger Konkurrenzen angeboten und diese am QTTR-Wert und nicht am Alter orientiert“, betont Thomas Mrotzeck vom Organisationsteam des TV Oyten und ergänzt: "Wir haben auch in anderen Konkurrenzen auf die Erfahrungen aus den Vorjahren reagiert. Die bisherigen Anmeldungen, noch dazu bei den sommerlichen Temperaturen, geben uns dahingehend recht.“ Ansonsten greifen die Veranstalter auf die vielen gut funktionierenden Punkte aus den vorherigen Auflagen zurück. So wird auch beim achten Mal der sofortige Ergebnisdienst auf der Turnierhomepage fortgeführt. „Vieles hat sich einfach bewährt. Dank der tollen Unterstützung der vielen Helfer, der Gemeinde und der Sponsoren wird hoffentlich auch in diesem Jahr wieder alles reibungslos funktionieren“, wünscht sich Thomas Mrotzeck.

Den Anfang am Freitag machen die Konkurrenzen der Herren F sowie die Senioren Ü40. Am Sonnabend startet dann ab 9.30 Uhr die Jugend. Anschließend duellieren sich die Damen sowie die Konkurrenzen Herren B und Herren D. Auch am Sonntag steht ein großes Programm an: Morgens ermitteln die Spieler in der Konkurrenz Herren E ihren Sieger, gefolgt von der Konkurrenz Herren C. Um 14.30 Uhr startet dann der Hauptwettbewerb Herren A.