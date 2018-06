Jonas Pannevis hängte seine Konkurrenten nach 200 Metern ab. (Jörg Großmann)

Papenburg. Jonas Pannevis ist das Projekt Titelverteidigung geglückt: Der Langsprinter der LG Kreis Verden hat bei den Leichtathletik-Landesmeisterschaften in Papenburg seinen Titel im 400-Meter-Hürdenlauf bravourös verteidigt: Pannevis absolvierte das Rennen in 54,31 Sekunden. Laut LGKV-Sportwart Helmut Behrmann lief Pannevis eine neue Jahresbestzeit.

In einem kontrollierten Rennen setzte sich der Verdener nach 200 Meter von seinen ärgsten Verfolgern, Said Gilani vom SV Werder Bremen und Jannis Gerken vom TV Langen, deutlich ab. „Jonas gewann schließlich souverän mit mehr als einer Sekunde Vorsprung“, freute sich Behrmann. „Am kommenden Wochenende wird er bei den niederländischen Meisterschaften versuchen, sich weiter seiner persönlichen Bestzeit von 53,76 Sekunden aus dem vergangenen Jahr anzunähern.“

Pannevis war in Papenburg jedoch nicht der einzige LGKV-Vertreter. Drei junge Läuferinnen aus dem Kreis Verden wagten in Emsland jeweils einen Doppelstart. Über die 1500 Meter der Frauen gelang Sophie Kohlhase (Verden) in 5:07,85 Minuten eine neue Jahresbestzeit. Sie landete auf Rang 13. Darüber hinaus lief sie über die 5000 Meter ein kluges Rennen, das mit Platz sieben und der persönlichen Bestzeit von 19:32,80 Minuten belohnt wurde. Über 1500 Meter und 800 Meter traten die beiden U18-Jugendlichen Nele Prüser und Stella Kuhr an. „In einem verbummelten Rennen über 1500 Meter konnte Nele Prüser in der letzten Runde den Angriff der Konkurrenz nicht kontern und wurde in 5:08,14 Minuten Siebte“, berichtete Behrmann. „Stella Kuhr verbesserte sich auf 5:24,92 Minuten und wurde damit Neunte.“ Am zweiten Wettkampftag war den beiden jungen Verdenerinnen das Rennen vom Vortag noch anzumerken. Behrmann: „Doch mit 2:22,87 Minuten für Nele und 2:38,41 Minuten für Stella blieben beide nur knapp über ihren Jahresbestzeiten und belegten damit die Plätze zehn und 23.“

Nach längerer Verletzungspause trat der U18-Läufer Mika Brennecke im 100-Meter-Sprint an. Er kam in seinem Vorlauf auf 12,06 Sekunden. Laut Behrmann war Brennecke damit zufrieden.