Erhielt vom Teamkollegen ein Sonderlob: Oytens Franz König. (Björn Hake)

Oyten. Die Tischtennisherren des TV Oyten bleiben in der Bezirksoberliga weiterhin aussichtsreich im Geschäft. Mit dem 9:4-Heimsieg über die SG Aumund-Vegesack untermauerten die Gastgeber ihre Titelambitionen.

Gegen den aktuellen Tabellenführer sorgten Doppelerfolge durch Oliver Helming/Dirk Chamier von Gliszczynski sowie Peter Igel/Björn Drinkmann von Beginn an für eine Führung. Vor allem der Erfolg der neu formierten Paarung Igel/Drinkmann gegen das Bremer Spitzendoppel war im Vorfeld nicht einkalkuliert. Im oberen Paarkreuz folgte eine Punkteteilung, da zwar Peter Igel sein Match im Schnelldurchgang mit 3:0 gewann, sich anschließend aber Oliver Helming in einem hochdramatischen Match geschlagen geben musste. Oytens Nummer zwei konnte einen Satzrückstand egalisieren und erreichte den entscheidenden fünften Durchgang. In diesem hatten beide Spieler Matchbälle, ehe Jakob Guzmann den Satz mit 19:17 für sich beendete. „Es war schon Wahnsinn, wie die beiden die Bälle hin und her gefeuert haben – mit Abstand das beste Match des Tages. Am Ende fehlte nicht viel und Oli hätte Jakob dessen erste Einzelniederlage beigebracht“, schilderte Björn Drinkmann.

Herbstmeisterschaft im Blick

Anschließend folgte die beste Phase der Gastgeber, die durch die Einzelsiege von Dirk Chamier von Gliszczynski, Franz König, Arne Fichtner und Björn Drinkmann auf 7:2 davonzogen – die Vorentscheidung. Die Gäste verkürzten zwar kurzzeitig, doch die Einzelerfolge von Oliver Helming und Franz König sicherten den Heimsieg. „Franz muss man explizit loben. Im ersten Einzel hat er Nervenstärke bewiesen, das zweite war dann sehr souverän. Er ist mittlerweile einer der stärksten Spieler im mittleren Paarkreuz. Insgesamt sind wir unserer leichten Favoritenrolle gerecht geworden und freuen uns, dass wir den Gewinn der Herbstmeisterschaft weiterhin in eigener Hand haben“, sagte Drinkmann, der mit seinen Teamkollegen noch drei Spiele vor der Brust hat.