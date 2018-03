Achim/Badens Linksaußen Dominik Stoick zeigte sich treffsicher. (Björn Hake)

Das ist ein hartes Stück Arbeit für die Landesliga-Handballer der SG Achim/Baden II gewesen: Erst in der Schlussphase wurde die Oberliga-Reserve im Heimspiel gegen den ATSV Habenhausen III ihrer Favoritenrolle gerecht. 25:21 (12:12) lautete das Resultat nach 60 Minuten für die Mannschaft von Trainer Karsten Krone.

Nachdem die Achimer vor zwei Wochen gegen den VfL Horneburg gepatzt hatten, sollte nun auch die Partie gegen das Kellerkind aus Bremen zu einem Geduldsspiel werden. Letztlich sicherten eine starke Leistung von Torhüter Martin Dybol sowie die Nervenstärke von Erik Schmidt den Hausherren zwei Zähler. In der Schlussphase hatte der junge Schmidt die SG Achim/Baden II mit zwei verwandelten Siebenmetern vorentscheidend mit 23:20 in Führung gebracht.

Achims Zweite war am Freitag schlecht in die Partie gekommen. Keine sechs Minuten waren gespielt, da lagen die Gäste mit 5:1 vorne. Im weiteren Verlauf zeigte sich Dominik Stoick treffsicher. Mit vier Toren in Folge brachte der Linksaußen die Spielgemeinschaft auf 5:7 heran (14.). Nachdem Benjamin Janssens 15 Sekunden vor Ende der ersten Hälfte getroffen hatte, ging es mit einem Unentschieden in die zweite Halbzeit. In dieser blieb es bis vier Minuten vor dem Ende ein Spiel auf Messers Schneide. Jens Häusler hatte in dieser Phase für die Gäste noch einmal den Anschluss hergestellt (19:20). Danach machten die Gastgeber den Erfolg perfekt. "Wer von den Spitzenteams auch solche Spiel gewinnt, wird am Ende oben stehen", sagte SG-Betreuer Kai Block nach dem Arbeitssieg in der Lahofhalle.