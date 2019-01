Wer wird den TSV Brunsbrock als Futsal-Kreismeister beerben? Diese Frage wird am Sonntag in der Achimer Gymnasiumhalle beantwortet. (Björn Hake)

Landkreis Verden. In der Achimer Gymnasiumhalle wird am Sonntag entschieden, wer die Kreismeisterschaft im Futsal der Saison 2018/2019 gewinnt. Drei Teams aus der Kreisliga (TB Uphusen II, FSV Langwedel-Völkersen II und TSV Etelsen II), der Tabellenführer der 1. Kreisklasse, TSV Otterstedt, der TSV Bassen II sowie der Spitzenreiter der 3. Kreisklasse, der TSV Jahn Westen, streiten ab 14.30 Uhr im Modus Jeder-gegen-jeden um die Nachfolge des amtierenden Titelträgers TSV Brunsbrock.

Keiner will der Favorit sein

Das Turnier leidet in diesem Jahr darunter, dass die Teilnahme den Mannschaften im Vorfeld freigestellt wurde. So sagten mit dem FC Verden 04 II, TSV Achim, TSV Uesen und SV Hönisch gleich vier der fünf führenden Teams aus der Kreisliga ab. Lediglich der Tabellenzweite, der TSV Fischerhude-Quelkhorn, war dabei. Dieser scheiterte aber in der Vorrunde in seiner Gruppe am TB Uphusen II und dem Überraschungsteam TSV Jahn Westen. Der Tabellenführer der 3. Kreisklasse verblüffte bei seinem Auftritt mit guten Kombinationen und einem treffsicheren Angriff. Entscheidend für das Weiterkommen der Westener war aber auch die Vielzahl ihrer Anhänger, die für eine super Stimmung sorgten und ihr Team vorbildlich unterstützten. Ob der Mannschaft aus dem Südkreis auch am Sonntag eine Überraschung gelingt, hängt auch davon ab, wie sie sich in ihrem Auftaktspiel gegen Otterstedt aus der Affäre zieht.

Otterstedts Coach Claas Bahrenburg hat sich zum Ziel gesetzt, dass sich seine Mannschaft gut verkauft. In petto hat er einen besonderen Joker: Mit Roman Janot stellt er dem Publikum seinen Winterneuzugang vor, der bereits über Bezirksliga-Erfahrung (TSV Ottersberg) verfügt und technisch versiert ist. Als Favorit sieht Bahrenburg den TB Uphusen II. Die Oberliga-Reserve fährt auch nicht ohne Anspruch nach Achim. „Wir haben es dem Team freigestellt, wer spielen möchte. Auf alle Fälle werden wir eine starke sowie junge Truppe stellen und versuchen, an die guten Leistungen der Vorrunde anzuknüpfen. Natürlich würden wir gern mit dem Titel nach Hause fahren“, betont Trainer Mirko Kappmeyer.

Als Favoriten sieht der TBU-Coach hingegen den FSV Langwedel-Völkersen II. Dieser überzeugte in der Vorrunde mit toller Technik und guten Kombinationen. Zudem stellte der FSV mit 17 Toren die beste Offensive der Vorrunde. Die Bürde des Favoriten schiebt Langwedels Trainer Ralf Görgens aber gleich in Richtung TBU zurück, den er als spielstärkste Truppe sieht. Selbst will Görgens möglichst ohne Verletzungen aus dem Finalturnier gehen. Zugleich hofft er aber auch, dass sein Team eine gute Rolle bei der Titelvergabe spielt. „Im Vordergrund soll allerdings der Spaß stehen“, stellt Görgens klar. Unter den ersten vier Teams möchte gerne Cord Clausen platziert sein. Etelsens Trainer bedauert aber das Niveau der Meisterschaft: „Es fehlen einfach zu viele gute Mannschaften.“ Clausen hat im Wesentlichen die Spieler im Aufgebot, die sich für das Finale qualifiziert haben. Auch Marius Wagener von der Bassener Zweiten nimmt die Akteure mit nach Achim, die in der Vorrunde überzeugten und den Finaleinzug schafften. Der Titelträger 2019 steht gegen 18.15 Uhr fest, wenn die letzte Partie – TSV Etelsen II gegen Otterstedt – abgepfiffen wird.