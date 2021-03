Nele Brüning und der TSV Fischerhude-Quelkhorn lieferten bislang überzeugende Spiele ab. Der Lohn war Tabellenplatz zwei. (Björn Hake)

Es war alles angerichtet. Am 1. November vergangenen Jahres sollte das Spitzenspiel in der Fußball-Bezirksliga Lüneburg West der Frauen steigen. TSV Fischerhude-Quelkhorn gegen TSV Bassen, Zweiter gegen Erster – ein Duell auf Augenhöhe. Beide Teams waren makellos in die Saison gestartet. Sechs Spiele, sechs Siege – besser geht es nicht. Dank des um einen Treffer besseren Torverhältnisses grüßten die Dohmspatzen von der Tabellenspitze. Das wollten die Wümmekickerinnen ändern. Doch dazu kam es nicht. Die Corona-Pandemie machte dem gesamten Amateurfußball einen Strich durch die Rechnung. Der Spielbetrieb musste wegen steigender Infektionszahlen ausgesetzt werden.

Seit November hat auf den hiesigen Plätzen kein Spiel mehr stattgefunden. Das bedeutet auch, dass der Titelkampf zwischen Fischerhude und Bassen gar nicht erst richtig Fahrt aufnahm. Allem Anschein nach wird er es auch nicht mehr. Der Niedersächsische Fußballverband (NFV) strebt einen Saisonabbruch in Form einer Annullierung an. Eine finale Entscheidung soll in der kommenden Woche fallen. Das würde bedeuten, dass der Titelkampf in der Frauen-Bezirksliga für diese Spielzeit vorzeitig ad acta gelegt wird und erst in der Saison 2021/2022 wieder aufgenommen werden könnte, wenn alles von Null losgeht.

Bernd Burmeister hatte sich bereits auf das Derby gegen den TSV Bassen und einen möglichen Kampf um den Aufstieg gefreut. „Die Spannung und Vorfreude waren in der Mannschaft zu spüren. Das Derby ist immer ein Highlight. Wir sind sehr, sehr traurig, dass das Spiel sich um eine Saison verschiebt. Den Kampf um den Aufstieg hätten wir angenommen“, bedauert der Coach des TSV Fischerhude-Quelkhorn. Zugleich betont Burmeister, der das Traineramt vor der Spielzeit mit Jörg Evers übernommen hatte, dass ein Saisonabbruch in der momentanen Situation alternativlos sei.

Obwohl bis dato erst sechs Spiele ausgetragen worden sind, nimmt der Coach der Wümmekickerinnen viele positive Sachen aus dieser Saison mit. „Die Trainingsbeteiligung war sehr hoch. Wie sich die Mannschaft in den Spielen präsentiert hat, damit hätten wir nicht gerechnet. Das war sehr erfreulich. Wir hoffen, dass es in der nächsten Saison so weitergeht“, will Burmeister mit seinem Team an die sehr guten Leistungen anknüpfen.

Das Trainerduo Burmeister/Evers hat die Spielerinnen seit der coronabedingten Unterbrechung bis Januar dieses Jahres in Ruhe gelassen. „Seit der ersten Januar-Woche halten sie sich über Laufeinheiten in Form“, erzählt er. Zudem haben die Wümmekickerinnen per Videokonferenz Work-outs absolviert. Das Pensum sollte für einen möglichen Re-Start eigentlich gesteigert werden.

Bastian Okrongli hat seinen Spielerinnen dagegen freie Hand gelassen. „Von mir gab es keine Anweisungen. Ich habe jetzt nicht gesagt, dass sich die Spielerinnen fit halten müssen. Dafür ist es dann doch zu sehr ein Hobby“, sagt der Coach des TSV Bassen. Okrongli ist überzeugt, dass sich die Spielerinnen selbst fit gehalten haben. Dennoch ist er sich sicher: „Wenn jetzt der Re-Start wäre, würden die Karten komplett neu gemischt.“

Bastian Okrongli führte den TSV Bassen an die Tabellenspitze. Diesen Rang hätte der Coach mit seinem Team gerne verteidigt. (Marvin Ibo Güngör)

Mit dem bisherigen Saisonverlauf ist Okrongli sehr zufrieden. „Man kann sagen, dass alle neuen Spielerinnen super eingeschlagen sind. Wir haben eine gute Truppe zusammen. Ich bin von der Spielstärke überzeugt“, kann der Coach den sechs Spielen einige positive Sachen abgewinnen. Ein möglicher Titelkampf mit Fischerhude hätte für Okrongli durchaus seinen Reiz gehabt. „Das wäre mit Sicherheit spannend geworden“, glaubt der Trainer.

Ob der Titelkampf in der neuen Saison zustandekommt, vermag Bastian Okrongli nicht zu prognostizieren. „Wir werden sehen, ob es bei uns so weitergeht. Die Mannschaft ist auf jeden Fall stärker geworden“, sagt er. Eigentlich hätte der Coach in der Spielzeit 2021/2022 nicht mehr an der Seitenlinie gestanden. Doch Corona brachte den jungen Trainer zum Umdenken. Auch Uwe Norden schwenkte noch einmal um. Der Frauenkoordinator des TSV Bassen hatte wie Okrongli vor der Pandemie seinen Abschied verkündet. In der kommenden Spielzeit geht es für ihn aber nun in die 26. Saison.

Norden ist neben seiner Tätigkeit beim TSV Bassen auch Spielausschussvorsitzender des NFV-Kreises Verden. Dass der Verband eine Annullierung anstrebt, kann der Multifunktionär verstehen. „Wenn die Saison wirklich nicht mehr fortgesetzt werden kann, halte ich einen Abbruch in Form der Annullierung für das beste Szenario“, sagt Norden. Bis eine finale Entscheidung seitens des Verbandes getroffen sei, halte der NFV-Kreis Verden die Füße still.

Sollte die Saison 2020/2021 abgebrochen respektive annulliert werden, ist der Titelkampf zwischen dem TSV Bassen und dem TSV Fischerhude-Quelkhorn vorbei, bevor er überhaupt richtig angefangen hat. Was beide Teams jedoch mitnehmen können: Sie haben eine kurze, starke Saison gespielt. Darauf lässt sich in jedem Fall aufbauen. Und vielleicht kommt es in der neuen Spielzeit erneut zu einem Spitzenspiel der beiden Vereine. Aufgeschoben ist bekanntlich nicht aufgehoben.