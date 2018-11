Karoline Schmitt absolvierte mit dem TV Sottrum I in der heimischen Halle am Bullenworth einen erfolgreichen Spieltag. Das Team durfte sich über vier Siege freuen. (Björn Hake)

Es müssen nicht immer zwingend Siege her, damit ein Trainer zufrieden ist. Mit dieser Aussage fasste Volker Heinze, Coach und Prellball-Chef des TV Sottrum, den zweiten Spieltag der Bundesliga Nord der Frauen zusammen. Dieser wurde nun in Sottrum ausgetragen. Die drei Teams der Gastgeber schnitten zwar unterschiedlich ab, die jeweiligen Übungsleiter waren laut Volker Heinze aber allesamt einverstanden mit den Auftritten ihrer Teams. Zufrieden waren auch die Frauen vom TV Baden. Denn die Resultate der beiden TVB-Teams stimmten zum Großteil.

Dass Anneke Schulz, Betreuerin des TV Sottrum I, nach dem Heimspieltag glücklich war, verwundert keinesfalls. Schließlich war der amtierende Deutsche Meister, der in der Halle am Bullenworth in der Besetzung Karoline Schmitt, Leonie Heinze, Verena Ehlert und Annika Freymuth angetreten war, an diesem Spieltag nicht zu schlagen. Heinze bezeichnete die Leistung des Teams als „absolute Spitzenklasse“. Nur gegen den TuS Concordia Hülsede machte es der Titelträger ein wenig spannend. Am Ende gewannen die Gastgeberinnen jedoch mit 40:35. Deutliche Siege wurden gegen die Spielgemeinschaft Wohnste/Sottrum (WoSos), MTV Wohnste II und VfL Eintracht Hannover eingefahren. „Somit bleibt das Team auf Tuchfühlung zum Tabellenführer MTV Eiche Schönebeck“, sagte Volker Heinze.

Dass die Resultate nicht immer das Wichtigste sind, habe sich besonders beim TV Sottrum II gezeigt. Zwar verlor das Team von Volker Heinze seine vier Spiele – für den TVS ging es gegen die beiden Mannschaften des TV Baden, den MTV Eiche Schönebeck sowie gegen die WoSos –, dennoch lobte Heinze Juliane Meyer, Janina Hüsing, Jessica Bockfeld, Fabrina Reiermann und Nadine Wöbse. Sein Team habe leistungstechnisch eine aufsteigende Tendenz gezeigt. „Meine Mannschaft arbeitet sehr intensiv im Training an ihren Schwächen. Und wenn beim dritten Spieltag gegen die direkten Mitkonkurrentinnen im Abstiegskampf endlich der Knoten einmal platzt, könnte das zu einem richtigen Befreiungsschlag in Richtung Klassenerhalt werden.“ Aktuell ist der TV Sottrum II Vorletzter.

DM-Qualifikation in Reichweite

Deutlich besser lief es für die vom Sottrumer Jens Hüsing gecoachten WoSos. Ann-Kathrin Heppner, Thea Heppner-Wiese, Alina Trompeter, Alena Wöbse und Jennifer Rothfischer verloren lediglich gegen den TV Sottrum I. Daneben sprangen noch vier Siege für die Spielgemeinschaft heraus. Aktuell findet sich das Team auf dem vierten Rang wieder, der für die Qualifikation zur Deutschen Meisterschaft reichen würden. Der Vorsprung auf den Fünften beträgt vier Punkte.

Auf jenem fünften Platz steht derzeit der TV Baden I. Das Team war nach Sottrum gefahren, um sich dort im Vergleich zum ersten Spieltag zu steigern. Diesen schloss der TVB als Siebter ab. In der Halle am Bullenworth sollte es in der Tat besser werden. Zwei Niederlagen setzte es für Isabell Abelmann, Ann-Kristin Bick, Janina Bohling, Tabea Fieweger und Madeline Hendrian aber dennoch. Diese kassierte Baden gegen Eiche Schönebeck II und Concordia Hülsede. Gegen den Kontrahenten aus Bremen-Nord habe man sich zu viele Fehler geleistet, gegen Hülsede ein wenig die Kraft gefehlt, erklärte Abelmann. Siege wurden gegen den TV Sottrum II, MTV Wohnste II und VfL Eintracht Hannover eingefahren.

Direkt hinter der eigenen ersten Mannschaft rangiert nach der Hälfte der Spielzeit der TV Baden II auf Platz sechs. Neben dem Sieg gegen Sottrum II sowie der Schlappe gegen die WoSos verbuchten Christine Behrens, Melanie Hellmich, Iris Mansch-Kalinowski und Christine Trillhase noch einen Erfolg gegen den Tabellenletzten SG Arbergen-Mahndorf und Niederlagen gegen die beiden Teams aus Schönebeck.