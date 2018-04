Benjamin Titz zeigte gegen Langwedel seine Torgefährlichkeit. Beim Erfolg des TB Uphusen II markierte er gleich drei Treffer. (Björn Hake)

Das Endspiel um den Fußball-Kreispokal steht fest: Am 1. Mai treffen im Verdener Stadion die Reserve des Oberligisten TB Uphusen und die zweite Mannschaft des FC Verden 04 aufeinander. Am Ostermontag setzten sich in den Halbfinals die Uphuser beim FSV Langwedel-Völkersen II durch und das Team von Oliver Rozehnal beim Titelverteidiger TSV Uesen.

TSV Uesen - FC Verden 04 II 1:2 (1:2): Die Partie verlief auf Augenhöhe. Beide Mannschaften zeigten den Zuschauern viele gelungene Ballstafetten und auch eine taktisch ansprechende Leistung, wenngleich es besonders nach dem Seitenwechsel viele Unterbrechungen wegen Fouls gab. Zudem blieb die Begegnung bis zum Abpfiff spannend. Die Platzherren erwischten einen guten Start: Schon in der ersten Minute markierte Thorben Scholz auf Zuspiel seines Bruders Tom-Luca das 1:0. Die in den jüngsten Wochen überzeugenden Verdener schüttelten sich kurz und fanden zu ihrem gewohnten Rhythmus. Sie zogen das Spiel an sich und kamen nach einer Viertelstunde durch Tim Becker, der aus 16 Metern abzog, zum 1:1. Im Anschluss eines Eckstoßes stieg Verdens Mattheis van Herkhuizen am höchsten und bugsierte das Leder zum 2:1 für sein Team ins Uesener Netz (28.). Bis zum Pausenpfiff kontrollierten die Gäste das Geschehen. In Durchgang zwei gab es viele hitzige Zweikämpfe. Es wurde mehr und mehr ein echter Pokalfight, indem Pascal Walbrodt auf Zuspiel von Mirko Duhn die Riesenchance hatte, um für Uesen den Ausgleich zu erzwingen. Walbrodt schoss das Leder aber am Kasten vorbei. Auch Uesens Alexander Blank hatte kurz darauf Pech, als er den Ball über das Tor der Gäste donnerte und damit die letzte Chance ausließ. „Es war ein verdienter Sieg für meine Elf“, sagte Oliver Rozehnal.

FSV Langwedel-Völkersen II - TB Uphusen II 2:4 (1:0): Auf dem engen Platz in Völkersen hatte der FSV die Partie vor der Halbzeit im Griff. Er agierte aus einer gut gestaffelten Defensive heraus und ließ dem Favoriten aus Uphusen nur wenig Raum. Verdient war dementsprechend das 1:0 durch Ole Richter. Aber der FSV hätte auch deutlicher führen können, wenn Timo Engberts und Janek Kamermann ihre Chancen genutzt hätten. In der Halbzeit stellte Uphusens Coach Michael Hansen taktisch um, womit der FSV große Probleme hatte. Die Folge: Benjamin Titz schoss das 1:1 (50.) und Clifford Stecher gelang der Treffer zum 2:1 für den TBU (55.). Mit zunehmender Spielzeit wurde das Team von Ralf Görgens stärker und kam im Anschluss eines Eckstoßes durch Frederick Struhs zum 2:2 (72.). In der Schlussphase nutzte Titz einen Konter zum 2:3 (82.). Als der FSV alles riskierte, kam Titz zu seinem dritten Treffer und entschied die Partie (88.). „Wir sind nur schwer ins Spiel gekommen, haben aber unseren Faden gefunden und stehen verdient im Finale“, sagte Michael Hansen.