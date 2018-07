Stephan van Freeden schoss für Etelsen den Siegtreffer gegen Riede. (Björn Hake)

Etelsen. Keine Mannschaft aus dem Landkreis Verden hat es in diesem Jahr ins Endspiel des Schlossparkcups geschafft. Nachdem sich am Montag in der Gruppe A die Bremer Fußballer vom BSC Hastedt gegen den FC Verden 04 und den FSV Langwedel-Völkersen durchgesetzt hatten, standen am Donnerstag die Partien der Gruppe B an. In dieser Staffel schnappte sich der Landesligist Rotenburger SV den ersten Platz. Zweiter wurde der Gastgeber und Titelverteidiger TSV Etelsen. Den dritten Platz belegte Etelsens künftiger Klassenpartner, der Bezirksligist MTV Riede.

Der zweite Abend des Schlossparkcups wurde mit der Partie TSV Etelsen gegen MTV Riede eröffnet. Für die Gastgeber war es das erste Testspiel der aktuellen Saisonvorbereitung – und das verlief auch gleich erfolgreich: Mit 1:0 besiegten die Schlossparkkicker nach einer Spielzeit von 45 Minuten die Gäste aus Riede. Den Siegtreffer markierte Mittelfeldakteur Stephan van Freeden. „Das war ein echter Sonntagsschuss. Er hat aus 20 Metern einfach mal abgezogen und getroffen. Das hat er gut gemacht“, sagte Etelsens neuer Co-Trainer Rüdiger Mohr, der am Donnerstag das Kommando hatte, weil der neue Chef-Coach Gerd Buttgereit sich gerade auf dem Rückflug aus dem Urlaub befand.

Im zweiten Spiel der Gruppe B bekam es Riede mit dem Rotenburger SV zu tun. Das Team von MTV-Coach Stephan Hotzan schlug sich gegen den klassenhöheren Kontrahenten wacker. Zu einem Punkt sollte es aber nicht reichen. Der RSV siegte mit 2:0. „Ich bin trotz der beiden Niederlagen zufrieden mit unseren Leistungen“, sagte Stephan Hotzan. „Vor allem, weil uns einige Stammkräfte gefehlt haben. Läuferisch und taktisch haben die Jungs das gut gemacht. Wir hätten auch gerne ein Tor geschossen. Aber in diesen beiden Spielen haben wir das Hauptaugenmerk eher auf die Defensive gelegt. Die Jungs sollten über die Schmerzgrenze gehen. Und das haben sie auch getan.“

In der letzten Partie spielten der TSV Etelsen und der Rotenburger SV den Gruppensieger aus. Die Gastgeber benötigten aufgrund des knapperen Sieges gegen Riede jedoch einen Sieg. Doch auch zu einem Remis kamen die Schlossparkkicker nicht. Der Klub von der Wümme siegte knapp mit 1:0. „Ein Klassenunterschied war nicht unbedingt zu sehen“, meinte Mohr. „Beide Teams hatten ihre Chancen. Ein Unentschieden lag für uns definitiv im Bereich des Möglichen. Aber derzeit sind die Ergebnisse sekundär.“ Wichtiger sei, dass sich das Etelser Team in einem guten Fitnesszustand befinde. „Zudem müssen die Spieler unser neues System verinnerlichen. Aber es waren gute Ansätze zu erkennen. Das macht die Hoffnung auf eine erfolgreiche Saison groß“, meinte Mohr.