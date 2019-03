Karoline Schmitt (rechts) und Leonie Heinze erreichten mit dem TV Sottrum wieder das Endspiel bei der DM. Dieses verloren sie dann allerdings. (Björn Hake)

Waiblingen. Wieder haben es die Prellballerinnen des TV Sottrum bei der Deutschen Meisterschaft auf das Podest geschafft. Allerdings gab es im Vergleich zu den Vorjahren einen gewissen Unterschied. Die neuformierte Mannschaft von der Wieste stand im württembergischem Waiblingen auf dem zweithöchsten Treppchenrang. Der Grund: Der Titelverteidiger verlor das Endspiel gegen den neuen deutschen Meister TV Freiburg-St. George.

Die vier Sottrumerinnen – Leonie Heinze, Karoline Schmitt, Verena Ehlert und Juliane Meyer – hatten sich recht souverän bis ins Finale gespielt. In der Vorrundengruppe B traf das Team von Trainer Volker Heinze auf den TV Baden, TV Berkenbaum, TV Winterhagen, TV Edingen und SV Weiler. Der TVS belegte Platz eins. Einmal musste sich der deutsche Meister der vergangenen drei Jahre aber geschlagen geben. Sottrum unterlag Edingen mit 30:31. Als Gruppenerster hatte der Wiesteklub das Halbfinalticket bereits sicher. In der Vorschlussrunde trafen die Heinze-Schützlinge auf den Lokalrivalen MTV Wohnste. Es entwickelte sich ein spannendes Semifinale, in dem sich Sottrum knapp durchsetzte – 31:27. Im Endspiel traf der TVS dann auf einen Gegner, der schlicht besser war. 36:30 stand es beim Abpfiff für Freiburg.

Vorrundenziel knapp verpasst

Der TV Baden hatte mit der Vergabe des Titels hingegen nichts zu tun. Ann-Kristin Bick, Janina Bohling, Tabea Fieweger, Madeline Hendrian und Tabea Schmidt hatten sich in der Gruppenphase vorgenommen, von den fünf Partien drei zu gewinnen. Dieses Ziel wurde jedoch knapp verfehlt: Der TVB kam nur zu zwei Erfolgen. Weiler (29:28) und Winterhagen (34:28) wurden bezwungen. Die Vorrunde schloss Baden als Vierter ab und spielte somit am zweiten Turniertag um die Plätze sieben bis zehn.

„Mit neuer Kraft ging es zunächst gegen Babenhausen“, berichtete TVB-Betreuerin Isabell Abelmann. Durch einen klaren 35:21-Erfolg zog Baden in das Spiel um Platz sieben ein. In diesem unterlag der Klub von der Weser Essen-Altendorf denkbar knapp mit 31:32. Abelmann: „Trotz des achten Platzes bin ich sehr stolz auf mein Team. Es hat an beiden Tagen eine grandiose Leistung gezeigt und als Mannschaft sehr gut agiert.“