Ab der Saison 2019/2020 zurück im schwarzen SG-Dress: Tobias Freese. (Focke Strangmann)

Die Vermutung lag bereits nahe, nun hat sie sich bewahrheitet: Tobias Freese wird ab der Saison 2019/2020 wieder für die SG Achim/Baden Handball spielen. Der Oberligist präsentierte den Altbekannten am Dienstagabend.

Bereits nachdem bekannt geworden war, dass Tobias Freese keine weitere Saison für den Klassenkonkurrenten TV Cloppenburg spielen würde, wurde über eine Rückkehr zur SG Achim/Baden spekuliert. Nun ist die Wiederkehr – Freese verabschiedete sich nach der Saison 2014/2015 – perfekt. „Ich wollte gerne wieder nach Hause, zurück zu den Wurzeln“, begründet der Noch-Kapitän der Cloppenburger seinen Wechsel. Bei seinem Abschied aus Cloppenburg hatte er verkündet, dass er kürzertreten wolle. Das ist jedoch nicht in puncto Sport an sich gemeint. Freese will unter anderem den langen Anfahrtsweg nach Cloppenburg sparen, immerhin verlagert er seinen Lebensmittelpunkt nach Achim. „Ich verändere mich beruflich, und ab Sommer steht der Hausbau an. Dass ich weniger trainiere, ist nicht geplant.“

Im Gegenteil, der Rückraumspieler brennt für seine neue alte Aufgabe. „Wenn, dann mach ich das richtig, nicht Halbgas oder so. Ich habe richtig Bock darauf und will die junge Truppe führen. Perspektivisches ist einiges möglich“, betont der 29-jährige Leistungsträger.