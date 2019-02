Tobias Naumann ist an der Seitenlinie ein sehr aktiver Trainer und wird dies auch künftig bei der SG Achim/Baden sein. (Björn Hake)

Achim. Die Fäuste ballen, die Freude herausschreien und das Team von außen anpeitschen. Diese Bilder gibt es immer wieder zu sehen, wenn Tobias Naumann beim Handball-Oberligisten SG Achim/Baden an der Seitenlinie steht. Diese Szenen wird es auch in der Saison 2019/2020 bei den Achimern geben. Denn der Coach hat dem Verein nun seine Zusage für die kommende Spielzeit gegeben. Die Verlängerung des Vertrags gab am Mittwochvormittag SG-Teammanager Cord Katz offiziell bekannt.

Für den Verein habe es nie zur Debatte gestanden, die Arbeit mit Naumann nicht fortzusetzen. „An der Trainerarbeit von Tobi haben wir von Vereinsseite überhaupt nichts zu bemängeln“, sagte Cord Katz im Gespräch mit unserer Zeitung. Nach einigen guten Gesprächen habe man sich dann schließlich darauf geeinigt, weiterhin einen gemeinsamen Weg zu gehen. Allerdings habe Cord Katz die Gespräche mit dem Coach ganz bewusst ins Jahr 2019 verlegt. „Bei Tobi ist das ja immer die Frage, inwiefern er beruflich eingespannt ist. Um die Weihnachtszeit hatte er viel zu tun. Hätten wir uns zu der Zeit unterhalten, hätte ich mir womöglich eine Absage abgeholt. Deshalb habe ich die Gespräche aus taktischen Gründen ins neue Jahr verlegt“, sagte Katz schmunzelnd. Nun sei er allerdings umso glücklicher, dass Tobias Naumann seine Arbeit bei der SG fortsetzt. „Er hat einfach Lust, unsere junge Truppe auch in der neuen Saison weiterzuentwickeln“, sagte der Teammanager über den Coach. „Mit welchem Engagement Tobi dabei ist, sieht man ja bei jedem einzelnen Spiel.“

Dass er junge Spieler bei der SG Achim/Baden zu besseren Handballern entwickeln könne, sei für ihn auch einer der Hauptgründe gewesen weiterzumachen. „Wir befinden uns derzeit vor einer herausfordernden Situation mit unserer jungen Mannschaft“, meinte Naumann. Diese Herausforderung, die jungen Spieler in der Oberliga zu etablieren, bereite ihm jedoch auch sehr viel Freude. „Und es kommt ja auch etwas von der Mannschaft zurück. Zumindest habe ich den Eindruck, dass auch die Jungs Spaß haben“, erzählte der SG-Coach.

Wenn im September die neue Saison beginnt, wird Tobias Naumann seit etwas mehr als zweieinhalb Jahren Coach der SG Achim/Baden sein. Übernommen hatte er den Oberligisten im Dezember 2016, nachdem sich der Verein von Steffen Aevermann getrennt hatte.

Tobias Naumann erklärte aber auch, dass er vor seiner aktuellen Zusage durchaus mal ins Grübeln gekommen sei, ob sich Beruf und der Trainerjob bei der SG Achim/Baden dauerhaft unter einen Hut bringen lassen. „Diese Momente sind sicher mal da. Aber ich habe ja noch immer einen guten Co-Trainer (Thorben Schmidt, Anm. d. Red.) an meiner Seite, durch den sich einiges abfedern lässt“, sagte er. „So lassen sich Beruf und die Arbeit als Trainer gut vereinbaren.“ Darüber hinaus hofft Naumann, dass seine Zusage positive Auswirkungen auf den weiteren Saisonverlauf hat.

Neben dem Coach haben auch die ersten Spieler ihre Zusage für die Saison 2019/2020 gegeben. Laut Teammanager Katz werden die drei Rückraumspieler Steffen Fastenau, Noah Dreyer und Jan Wolters auch nach dem Sommer das Trikot der SG Achim/Baden überstreifen.