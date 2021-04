Beim Fußball-Bezirksligisten TV Oyten geht es Schlag auf Schlag. Nach Simon Seekamp (TSV Etelsen) und Christian Czotscher (TSV Bassen) gab Coach Axel Sammrey am Mittwoch den nächsten Neuzugang bekannt. „Mit Tobias Stribling hat uns die Wunschbesetzung für unsere Offensive die Zusage für die nächste Saison gegeben“, freut sich der TVO-Trainer. Stribling, der zuletzt für den TSV Ottersberg aktiv war, habe sich nach mehrmaligem Training und guten Gesprächen mit Marius Winkelmann und Detlef Meyer für die Oytener entschieden. „Tobias ist das nächste Mosaiksteinchen in unserem Bestreben, in der nächsten Saison eine bessere Rolle in der Bezirksliga zu spielen“, sagt Sammrey.