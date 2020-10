Langwedels Thorben Wendt (links) bejubelt mit Viktor Heidt (Mitte) und Pizan Demli das zwischenzeitliche 3:1. (Björn Hake)

Es lief bereits die dritte Minute der Nachspielzeit, als Louis Jaugstetter sich den Ball schnappte und es noch mal versuchte. Der Spieler des TV Sottrum zog aus gut 20 Metern ab. Sein Schuss wurde abgefälscht und senkte sich gefährlich in Richtung Tor. Doch Jaugstetter hatte die Rechnung ohne Moritz Nientkewitz gemacht. Der Torhüter des FSV Langwedel-Völkersen lenkte den Ball noch über den Kasten und verhinderte den Ausgleich in letzter Sekunde. Damit durften die Langwedeler einen Sieg bejubeln. Die Elf von Trainer Emrah Tavan setzte sich im Topspiel der Fußball-Bezirksliga beim TV Sottrum knapp mit 3:2 (2:1) durch und fügte dem Tabellenführer die ersten Punktverluste hinzu.

Dass die Gäste überhaupt so lange zittern mussten, hatten sie sich selbst zuzuschreiben. Gleich mehrere Großchancen ließ die Tavan-Elf ungenutzt. „Wir haben es unnötig spannend gemacht“, fand der Langwedeler Coach. „Das Wichtigste ist aber, dass wir die drei Punkte eingefahren haben. Qualitativ haben wir eine richtig gute Mannschaft. Das hat man heute auch phasenweise gesehen“, lobte Tavan seine Elf. Der Coach spielte damit auf gleich mehrere Szenen an, in denen die Langwedeler ansehnlichen Fußball boten. Bereits in der elften Minute hätte es beinahe im Sottrumer Kasten geklingelt. Vittorio Zambrano schickte Daniel Throl, der mit seinem Schuss an Sottrums Kepper Tobias Engel scheiterte. Den Nachschuss setzte Pizan Demli an den Pfosten. Zehn Minuten später war Demli an der nächsten guten Chance beteiligt, nachdem Edward Kelsch ihn mit einem langen Ball geschickt hatte. Der Mittelfeldspieler legte zurück auf Throl, der den Ball aber nicht im Tor unterbrachte.

In der 25. Minute belohnten sich die Gäste für eine couragierte Anfangsphase. Zambrano schickte Demli per Steckpass, der anschließend nur noch Engel im gegnerischen Kasten vor sich hatte. Diesmal machte er alles richtig, umkurvte Engel und schoss zum 1:0 ein. Doch der Tabellenführer aus Sottrum hatte eine direkte Antwort parat. Andrej Edel dribbelte in den Strafraum und passte in den Rückraum. Der Ball kam von einem Langwedeler zu Matthias Michaelis, der diesen aus kurzer Distanz zum Ausgleich einschob (29.).

Demli scheitert mehrfach

Von diesem Treffer ließen sich die Gäste aber nicht einschüchtern und spielten weiter nach vorne. In der 38. Minute setzte der agile Kelsch mit einem perfekten Pass Throl in Szene, der mit Demli alleine auf das Sottrumer Tor zulief. Throl legte auf seinen Mitspieler ab, wurde dabei aber von einem Sottrumer Spieler gefoult. Schiedsrichter Yannik Brunke ließ zunächst Vorteil laufen, doch Demli setzte den Ball an die Latte. So gab es einen Foulelfmeter für die Gäste, den Throl souverän verwandelte (39.). Eine Minute später beinahe der erneute Ausgleich. Andrej Edel setzte sich auf rechts durch und zog trocken ab, doch Nientkewitz hielt den Schuss.

Kurz nach Wiederanpfiff hätte Langwedel fast auf 3:1 erhöht. Nach einem langen Ball legte Throl in die Mitte zu Demli ab, der den Ball jedoch aus kurzer Distanz über den Kasten schoss (46.). Zwei Minuten später scheiterte Demli per Kopf an Sottrums Keeper (48.). Wiederum zwei Minuten später stand es dann aber 3:1 für Langwedel. Nach einer Flanke von Throl durfte Thorben Wendt völlig frei einköpfen (50.). Jener Wendt hätte ein paar Minuten später den Sack zumachen können. Nachdem Demli versucht hatte Throl anzuspielen, war Sottrums Torhüter Engel dazwischen. Wendt kam anschließend an den Ball, wartete aber zu lange mit dem Abschluss (57.).

Stattdessen verkürzten die Sottrumer und machten das Spiel noch mal spannend. Zunächst hielt Nientkewitz einen Schuss von Edel. Doch beim Schlenzer des eingewechselten Louis Jaugstetter war auch er machtlos – nur noch 2:3 aus Sottrumer Sicht (67.). Die dickste Langwedeler Chance, das Spiel endgültig zu entscheiden, hatte Pizan Demli. Der 1:0-Torschütze lief nach einem Kopfball von Wendt alleine auf Engel zu, scheiterte jedoch am Sottrumer Keeper. Den Nachschuss setzte Throl vorbei (70.). Sottrum war zwar weiter im Spiel, bekam aber nur noch die Möglichkeit in der Nachspielzeit.

Somit stand für den TVS am Ende die erste Saisonniederlage, was Trainer Dariusz Sztorc aber nicht zu hoch hängen wollte. „Ich kann meiner Mannschaft kaum einen Vorwurf machen. Wir haben Langwedel einen guten Kampf geliefert. Das Ergebnis ist natürlich enttäuschend, aber mit etwas Glück hätten wir einen Punkt mitnehmen können“, lobte der Coach seine Elf.