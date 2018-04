Thore Heitkamp (rechts) und der TSV Brunsbrock gewannen souverän in Thedinghausen. (STRANGMANN)

In der 1. Fußball-Kreisklasse eilen Spitzenreiter Brunsbrock und die Reserve des FSV Langwedel-Völkersen mit großen Schritten in Richtung Aufstieg. Die Roten Teufel gewannen in Thedinghausen deutlich. Das Team von FSV-Trainer Ralf Görgens ließ auf eigenem Platz Blender keine Chance und siegte souverän. Der SV Baden steckt nach seiner Pleite in Wahnebergen tief im Abstiegskampf. Auch die Achimer Dritte muss ihren Blick nach der Pleite gegen Hülsen II nach unten richten.

FSV Langwedel-Völkersen II - TSV Blender 9:1 (3:1): Mit einem Paukenschlag begann die Partie in Völkersen. Blender ging schon nach vier Minuten in Führung, als Lars Hustedt den Ball einfach mal auf das FSV-Tor schoss und traf. Die Freude beim Tabellensechsten hielt aber nicht lange an. Der Titelfavorit ließ sich nicht schocken und drehte das Spiel noch vor dem Seitenwechsel durch die Tore von Ole Richter (12.) und Nick Edelberg (18./36.). In Halbzeit zwei kam die Tormaschine des FSV so richtig auf Touren und das Team von Ralf Görgens feierte seinen höchsten Saisonsieg nach den Treffern von Richter (48./52./75), Andre Wolst (50.), Timo Egberts (75.) und Claudio Pisu, der zehn Minuten vor Abpfiff den Schlusspunkt setzte.

TSV Thedinghausen II - TSV Brunsbrock 1:4 (0:3): Die Platzherren warten weiter auf ihren ersten Sieg nach der Winterpause. Gegen die Roten Teufel hatte das Team von Jan Kampe nicht den Hauch einer Chance. „Wir sind zwar gut angefangen und haben solide verteidigt, eine erwähnenswerte Chance gab es im ersten Abschnitt für uns aber nicht“, sagte Kampe, der erneut auf mehrere Stammkräfte verzichten musste. Das Team von Thomas Tödter nutzte die Gunst der Stunde und ging durch Mathis Tietje in Führung (22.). Nachdem den Roten Teufeln in der 44. Minute ein strittiger Strafstoß zugesprochen worden war, verwandelte Andre Oestmann den Elfer zum 2:0 (44.). Unmittelbar vor dem Halbzeitpfiff klingelte es zum dritten Mal im Kasten der Gastgeber: Diesmal hatte Julius Böhning getroffen. Fabian Kunst machte für den Tabellenzweiten alles klar und erhöhte auf 4:0 (52.). Den Schlusspunkt allerdings setzte Thedinghausens Malte Stehmeier, der zum 1:4 traf (83.). „Zum Glück hat Brunsbrock nicht alle Möglichkeiten ausgeschöpft“, fasste Kampe das Spiel zusammen.

TSV Achim III - SV Vorwärts Hülsen II 2:7 (0:4): Die Defensive der Achimer war erneut ziemlich löchrig. Sie beklagt mit nunmehr 70 Gegentoren die meisten in der Kreisklasse. Schon zur Pause war das Spiel entschieden. Hülsen führte nach Treffern von Patrick Preisler (26./37.) sowie Julian Maier (41.) und Michael Schwenk (45.) mit 4:0. In der Halbzeit hatte Thomas Schuler seine Schützlinge aufgefordert, alles zu geben und es nicht zu einem Debakel kommen zu lassen. Die Elf hielt sich zunächst daran und kam nach Toren von Bassam Miri (60.) und Attila Papazoglu (65.) sogar auf 2:4 heran. Doch dann erlahmte die Gegenwehr, und der SVV nutzte dies zu drei weiteren Toren durch Sean-Ramires Al-Kaledi (69.), Preisler (83.) und Spielertrainer Lasse Gehlich (89.). „Das Spiel verlief auf keinem guten Niveau. Allerdings hat Hülsen seine Chancen prima genutzt“, sagte Schuler.

SV Wahnebergen - SV Baden 3:0 (0:0): Angst um den Klassenerhalt müssen sich die Spieler des SVW nach dem Erfolg nicht mehr machen. Die Badener indes stehen nach ihrem siebten sieglosen Spiel mit dem Rücken zur Wand. SVW-Coach Jörg Behrens sprach von einer schwachen Leistung seiner Elf, die vor der Pause großes Glück hatte, dass die Badener aus zwei hundertprozentigen Chancen kein Kapital schlugen. „Unser Keeper Matthias Müller hat prima gehalten“, lobte Behrens seine Nummer eins. Nach der Pause wurde der SVW stärker und in der Schlussphase sogar dominant. Mustafa Hewash (70.) brach den Bann und schoss das 1:0. Auch beim 2:0 hieß der Torschütze Hewash (83.). Der Treffer zum 3:0 ging auf das Konto von Lamine Sangare (87.). „Unter dem Strich war es ein glücklicher Sieg für uns“, sagte Behrens, dessen Elf jetzt zwölf Punkte Vorsprung auf die Abstiegsränge hat.