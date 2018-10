Langwedel. In der Fußball-Bezirksliga hat es am vorletzten Spieltag der Saison ein gerechtes 0:0 zwischen dem FSV Langwedel-Völkersen und dem TV Oyten gegeben. Zwar stand für beide Teams nichts mehr auf dem Spiel, doch es entwickelte sich eine gute Begegnung mit zwei ziemlich starken Abwehrreihen.

Zu Beginn des Spieles stellte der TV Oyten das Mittelfeld zu, machte die Räume geschickt eng und überließ den Gastgebern die Initiative. Deshalb verbuchten die Platzherren die erste gute Offensivaktion. Der schnelle Daniel Throl setzte sich auf der linken Seite durch und legte das Leder punktgenau ab. Jan-Ole Post zog druckvoll ab, blieb allerdings in der TVO-Abwehr hängen (8.). Obwohl es für beide Mannschaften um nichts mehr ging, probierten sie kontrolliert nach vorne zu spielen. Nach einer Viertelstunde musste Oytens Keeper Benjamin Skupin das erste Mal ins Geschehen eingreifen. Einen schönen Kopfball von Frederik Bormann fischte der Gästetorwart aus dem Eck.

Danach zeigten die Gäste mehr Engagement. Oytens Stürmer Pascal Döpke sorgte innerhalb von vier Minuten für drei gefährliche Situationen vor dem FSV-Tor. Erst bediente er Jan Gerkens, der einen Schritt zu spät kam, danach scheiterte er selbst an FSV-Keeper Moritz Nientkewitz. Zu guter Letzt verzog er bei der dritten Chance um einige Zentimeter. Als Pascal Döpke alleine vor dem FSV-Tor auftauchte lag die Gästeführung in der Luft: Doch Nientkewitz verhinderte mit einem Reflex den Führungstreffer (23.).

Mit zunehmender Spieldauer verschob sich der Ballbesitz zugunsten der Gäste, zwingende Torchancen gab es aber nicht. Das lag auch an der sehr gut agierenden FSV-Abwehr. Mit viel Übersicht traten die Innenverteidiger Niclas Tiedemann und Dennis Gross auf. Beide Teams hatten zu Ende der ersten Hälfte die Chance in Führung zu gehen. Zunächst startete Daniel Throl von der Mittellinie mit viel Geschwindigkeit Richtung Oytener Tor, er übersah aber im letzten Moment seine Mitspieler (28.). Auf der anderen Seite setzte sich Pascal Döpke erneut auf links durch, dessen Hereingabe zischte durch den FSV-Strafraum (32.).

Beide Trainer wechselten zu Beginn der zweiten Halbzeit offensiv. Bei den Gästen kam Jannik Tölle für das zentrale Mittelfeld. Benjamin Nelle, der sein letztes Heimspiel als FSV-Trainer erlebte, brachte Louis Gehrke. Dieser inszenierte die größte Chance für Langwedel kurz nach Beginn der zweiten Halbzeit. Ein Pass in die Schnittstelle der Gästeabwehr brachte Piet Niemann in gute Schussposition. Nach kurzer Ballmitnahme zog Niemann sofort ab und zwang Skupin zu einer Glanzparade (50.) Danach waren wieder die Gäste am Zug. Pascal Döpke probierte es mehrmals aus der Entfernung. Je öfter er es probierte, desto knapper wurden die Abstände zum Langwedeler Gehäuse. Als Nelle Steven Throl für die rechte Angriffsseite brachte war klar: Mit einem Unentschieden wollte sich der Trainer nicht von den heimischen Fans verabschieden. Doch die Zuschauer mussten sich bis in die Schlussphase der Partie gedulden, um noch ein paar gute Torchancen zu sehen. Pascal Döpke bediente in der 87. Minute den eingewechselten Daniel Aritim. Der Stürmer scheiterte an Nientkewitz. Danach vergab auch Jannik Tölle die letzte Torchance der Gäste (89.). Langwedels Jan-Ole Post scheiterte in der Schlussminute noch einmal an Skupin.

„Die Partie hätte auch 1:1 oder 2:2 ausgehen können, es war ein gutes torloses Unentschieden. Beide Abwehrreihen haben dem Spiel den Stempel aufgedrückt. Was meine Mannschaft hinten gezeigt hat, war sehr gut“, lobte Benjamin Nelle seine Defensive. „Obwohl es für uns um nichts mehr ging, bin ich mit der gezeigten Leistung sehr zufrieden“, sagte Nelle weiter. Auch TVO-Trainer Axel Sammrey fand lobende Worte für seine Mannschaft: „Mit dieser Leistung und dem Ergebnis bin ich zufrieden. Beide Teams hatten ihre Stärken in der Abwehr. Ich denke, beide Teams können mit dem 0:0 gut leben. Hätte es einen Sieger gegeben, wäre es ungerecht für die andere Mannschaft gewesen.“