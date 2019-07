Pressewart Sönke Jordt (von links), Vorsitzender Swen Drewes und Fußball-Spartenleier Ole Brüns sind in diesem Jahr zum zweiten Mal für die Organisation der Badener Sportwoche zuständig. (Jonas Kako)

Man lernt nie aus. Mit dieser altbekannten Floskel wurde der Vorstand des SV Baden, der seit Februar 2018 in Amt und Würden ist, vor einem Jahr konfrontiert. Damals waren SVB-Vorsitzender Swen Drewes und seine Mitstreiter erstmals für die Organisation der Badener Sportwoche zuständig. Das traditionelle Fußballturnier auf dem SV-Platz in Baden, das Jahr für Jahr den teilnehmenden Mannschaften als Vorbereitung für die neue Saison dient, verlief zwar gut und bekam mit dem TSV Bassen auch einen Sieger. Alles optimal sei dann aber doch nicht gewesen, erinnert sich Ole Brüns – seinerseits Leiter der Fußballsparte im SVB.

Vor allem das Starterfeld habe dann doch für so manche Probleme gesorgt. Das Feld war 2018 ziemlich stattlich: Insgesamt spielten während der Sportwoche zehn Mannschaften in Baden um den Turniersieg. „Das waren einfach zu viele“, sagt Brüns jetzt – ein Jahr später. „Wir haben da schon einen Lerneffekt durchgemacht. Wir wollten damals einfach zu viel und allen zeigen, was wir können.“ Ähnlich beurteilt Drewes die Premiere der neuen Organisatoren im Vorjahr. „Man muss schon sagen, dass wir uns damals ein bisschen verzettelt haben“, sagt der Vereinsboss. „Es waren Kleinigkeiten, die uns Stöcke in die Beine geworfen haben.

Nun beginnt für Drewes, Brüns und Co. an diesem Freitag die Badener Sportwoche 2019. Und aus ihren Fehlern hätten sie gelernt und gehen das Turnier zudem mit mehr Erfahrung an. Als Reaktion auf die kleinen Probleme aus dem Vorjahr wurde für die kommende Auflage das Teilnehmerfeld verkleinert: Es sind nur noch acht Teams dabei. Sie wurden auf zwei Gruppen à vier Mannschaften aufgeteilt. In der Gruppe A treten TSV Bassen II, der TSV Uesen, der TV Oyten II sowie der Gastgeber SV Baden an. Die zweite Gruppe bilden der TSV Achim, TSV Bierden, 1. FC Rot-Weiß Achim und TB Uphusen. Die beiden Gruppensieger ziehen ins Endspiel ein, das am 14. Juli ausgetragen wird. Nur zwei der acht Teams kommen nicht aus Achim. Während der kommenden Tage wird auf dem SV-Platz quasi eine kleine Stadtmeisterschaft ausgespielt. Als besonderen Höhepunkt der Woche bezeichnen die Organisatoren zudem das Testspiel zwischen dem Oberligisten TB Uphusen und der U23 des SV Werder Bremen, die in der Regionalliga beheimatet ist.

In diesem Jahr werden die Turnier-Macher weitere Erfahrungen sammeln. Das gilt aber auch für ihre gesamte Vereinsarbeit. Denn in diesem Bereich sind sie noch Neulinge: Der 32-jährige Drewes ist nun seit etwa eineinhalb Jahren im Amt. Während der Jahreshauptversammlung 2018 wurde er zum neuen Vorsitzenden SVB gewählt. Er folgte damit auf Peter Schlieszies. Laut Drewes war die Lage für den Verein damals ziemlich ernst. Weil der alte Vorstand nicht mehr weitermachen wollte und zunächst auch kein Nachfolger in Sicht gewesen ist, habe es um die Zukunft des kleinen Vereins nicht gut ausgesehen, schildert Drewes die Lage vor eineinhalb Jahren. „Es war kurz vor knapp, dass der Verein dicht gemacht werden musste.“ Doch es kam anders: Drewes und einige Mitstreiter entschieden sich dazu, die Führung zu übernehmen. „Schließlich liegt uns der Verein am Herzen“, verdeutlicht der Vorsitzende. Schritt für Schritt wolle man den Klub mit den grün-weißen Vereinsfarben nach vorne bringen.

Und das gelte nicht nur für den Fußball. Denn zum Angebot gehört auch Tischtennis. „Die Sparte wächst momentan“, sagt Drewes. Er hat bereits eine Idee, wie die kleine Sparte noch mehr in den Fokus geraten könnte: „Der nächste Schritt wäre vielleicht, einen Tischtennis-Cup in Baden austragen zu lassen.“ Doch bevor solch ein Turnier auf dem Plan kommt, soll zunächst die Badener Sportwoche einen positiven Verlauf nehmen.