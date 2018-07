Platz zwei 2017, nur Platz acht 2018: Boaventura Francisco Freire. (Braunschädel)

Tradition beim HA.LT ist es, dass die jeweiligen Landesmeister ein abkühlendes Bad im Anschluss der Siegerehrung vornehmen – beziehungsweise vornehmen müssen. Denn Tradition ist es auch, dass die Landesmeister nicht ganz freiwillig dieses Bad nehmen, sie werden von ihren Kontrahenten auf dem Silber- und Bronzerang in den kleinen Pool neben dem Siegerpodest befördert. Da beim HA.LT 2018 in Verden bis auf zwei Landesmeister alle Titelträger im Anschluss an die letzte Prüfung des Turniers gekürt wurden, gab es demnach Poolgänge en masse und in Reihe zu sehen.

Ins kühle Nass sollte auch Sophie Duprée befördert werden, holte sich die Stedebergerin doch die Landesmeisterschärpe der Junioren-Dressurreiter. Doch das junge Nachwuchstalent wusste sich auf den Beinen zu halten und bekam lediglich nasse Füße. Als die Zuschauer die Zweit- und Drittplatzierte aufforderten, einen zweiten Versuch zu starten, legte Duprée einen kurzen Sprint hin und entzog sich einem weiteren Poolgang. Sophie Duprée wusste, was auf sie zukam, war sie doch nicht das erste Mal in dieser Situation. Bereits 2017 schnappte sie sich den Junioren-Titel, nachdem sie zuvor auch schon Bronze und Silber bei den Landesmeisterschaften eingeheimst hatte. Eine Medaille der jungen Stedebergerin beim HA.LT ist demnach auch schon beinahe Tradition.

Die hätte es auch für Svenja Peper-Oestmann bei den Dressurreitern werden können, denn eigentlich passen Verden und Peper-Oestmann perfekt zueinander. Ihren vergangenen siegreichen Vorstellungen, wie im Vorjahr beim HA.LT oder auch schon zweifach bei der Verdinale, konnte die Reiterin vom RV Harsfeld diesmal keine weitere folgen lassen. Immerhin steigerte sie sich im Sattel von Disneyworld: Nach Platz sechs in Prüfung eins ließ sie Rang vier in Prüfung zwei folgen. In beiden Prüfungen ganz vorne landete Michelle Budde. Die Reiterin vom RC Königshofer Heide überzeugte im Sattel von Richmond beide Male die Wertungsrichter und sicherte sich die Landesmeisterschärpe. „Das war meine sechste Landesmeisterschaft, mit dem Titel habe ich absolut nicht gerechnet. Mit Richmond habe ich einen langen, steinigen Weg hinter mir, jetzt scheint der Knoten geplatzt zu sein“, freute sich Budde. Auf den Silber- sowie Bronzerang in beiden Prüfungen und damit auch in der Meisterschaftswertung verwies Budde Maren Bentes (RFV Wolfsburg) auf Royal Sid und Andre Hecker (RG Schillerslage) auf Hemingway.

Diese beiden beförderten ihre siegreiche Kontrahentin erfolgreich in den kleinen Pool. 2017 tat dies noch Boaventura Francisco Freire als Zweiter mit Peper-Oestmann. Doch auch der Portugiese konnte seine Leistung nicht wiederholen – Platz acht.