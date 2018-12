Im Januar 2017 empfing der TV Baden den Moerser SC, der sich damals mit 3:2 in der Lahofhalle durchgesetzt hat. Sonntag kommt es an gleicher Stelle zum Wiedersehen. (Björn Hake)

Baden. Es ist fast zwei Jahre her, da hatte Martin Schattenberg in Baden einen schönen Nachmittag verbracht. „Wir haben damals zwei Punkte geholt und die Atmosphäre in der Halle war richtig klasse“, erinnert sich der Trainer des Volleyball-Zweitligisten Moerser SC. Schattenberg denkt noch gerne an das Auswärtsspiel mit seinem Team gegen den TV Baden zurück. In der Saison 2016/2017 trat er mit dem Moerser SC im Lahof an – damals spielten beide Klubs noch in der 3. Liga West. Der MSC stieg auf, Baden folgte dem Traditionsverein ein Jahr später in die 2. Bundesliga Nord. Jetzt kommt Schattenberg wieder mit seinem Team an die Weser (Anpfiff: Sonntag um 16 Uhr). Auf die Fans des TVB wartet somit ein Jahresabschluss mit Tradition. Denn der Moerser SC ist ein echter Traditionsverein, der in den 1990er Jahren seine größten Erfolge feierte. Der Klub aus Nordrhein-Westfalen wurde einst Deutscher Meister, Deutscher Pokalsieger und sogar Europapokalsieger.

Diese großen Zeiten sind längst vergangen. 2014 zog sich der MSC aus finanziellen Gründen aus der Bundesliga zurück, es ging sogar runter bis in die Regionalliga. Nun spielt der Moerser SC seine zweite Zweitliga-Saison in Folge. Dass es im Unterhaus am Sonntag mit dem TV Baden ein Wiedersehen gibt, verwundert Martin Schattenberg keineswegs. Er hatte schon beim Aufeinandertreffen in der 3. Liga eine Vorahnung, dass es nicht der letzte Vergleich mit dem TVB sein solle.

Schattenberg war nach dem 3:2-Erfolg nämlich nicht nur von der Stimmung in der Lahofhalle angetan – sondern auch von der Leistung des Gegners, der damals noch vom jetzigen Manager Peter-Michael Sagajewski gecoacht wurde. „Ich habe schon damals prophezeit, dass es nicht lange dauert, bis Baden in der 2. Liga spielt“, sagte der MSC-Trainer im Gespräch mit unserer Zeitung über den kommenden Gegner. „Das Engagement, das Peter zeigt, ist wirklich aller Ehren wert. Die machen in Baden wirklich eine gute Jugendarbeit. Es kommt ja nicht von ungefähr, dass man immer wieder Teams des Vereins bei verschiedenen Meisterschaften sieht.“

Viel Respekt hat Martin Schattenberg auch vor dem Zweitliga-Team des TV Baden. Wobei ihm nicht entgangen ist, dass sich das Gesicht der Mannschaft seit dem Spiel in der 3. Liga ein wenig verändert hat. Hinzu kommt noch, dass nun Fabio Bartolone beim TVB an der Seitenlinie steht. Der Trainer des Zweitliga-Neulings freut sich bereits auf das Kräftemessen mit dem Traditionsverein. „Das ist eine sehr gute Mannschaft. Und der Verein hat sicher Ambitionen, schon bald wieder in der ersten Liga zu spielen“, sagt Bartolone über den aktuellen Tabellenvierten.

Badens Trainer, der nach der jüngsten 0:3-Niederlage gegen SV Lindow-Gransee erstmals mit dem Auftreten seines Ensembles in dieser Saison unzufrieden war, geht mit zwei Zielen ins Spiel gegen den Moerser SC. „Wir wollen zum Abschluss des Jahres ein schönes Spiel abliefern. Ich hoffe, dass wir die Leistung aus der letzten Woche vergessen machen. Zudem hoffe ich, dass Delbrück und Braunschweig in der Tabelle weiter hinter uns bleiben. Für den Kopf wäre es wichtig, wenn wir nicht auf einem Abstiegsplatz überwintern.“ Aktuell hat der TVB noch zwei Punkte mehr auf dem Konto als der USC Braunschweig. Damit das Team aus Löwenstadt den TVB definitiv nicht überholt, müsste Baden sein Heimspiel gegen Moers gewinnen. „Wenn wir das Spiel gewinnen, wäre das wunderschön. Aber dafür müsste wahrlich alles perfekt laufen“, weiß Bartolone nur zu gut, dass eines der besten Teams der 2. Liga Nord in die Lahofhalle kommt.

Martin Schattenberg peilt indes klar einen Auswärtserfolg an. „Denn wir wollen uns da oben festsetzen. Das wären zwei oder drei Punkte natürlich hilfreich. Ich freue mich jedenfalls wieder auf eine nette Atmosphäre in Baden. Das gibt es auch in der 2. Liga nicht überall“, sagt Schattenberg und schiebt schmunzelnd hinterher: „Deshalb hoffe ich auch, dass Baden drinbleibt. Aber wir können ihnen dabei nicht aktiv mit Punkten helfen.“