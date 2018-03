Sascha Kunze geht in Verden im Sommer in sein zweites Jahr als HSG-Coach. (Björn Hake)

Verden. Zwei talentierte Nachwuchsspieler und ein erfahrener Torhüter schließen sich zur neuen Saison den Landesliga-Handballern der HSG Verden-Aller an. Zudem hat Trainer Sascha Kunze dem Klub aus der Domstadt seine Zusage für eine weitere Spielzeit gegeben. Das teilte der Verein jetzt mit.

Auf der Linksaußenposition werden bei den Verdenern in der kommenden Serie Glenn Rades (20) und Lars Koröde (19) unterwegs sein. Während Rades vom Liga- und Kreiskonkurrenten TV Oyten kommt, rückt Koröde aus der eigenen Jugend in den Seniorenbereich auf. Für das Tor gewann die HSG Bastian Bormann. Der in Achim wohnende 34-Jährige war nach einigen Jahren beim Oberligisten HSG Nienburg in dieser Saison sporadisch bei der HSG Bruchhausen-Vilsen/Asendorf in der Landesklasse zum Einsatz gekommen. Wie Sascha Kunze erzählt, soll der erfahrene Bormann in Verden zudem das Training der Torhüter übernehmen.

Kunze hat sich selbst ganz bewusst für eine Fortsetzung seiner Arbeit entschieden: „Im Umfeld bewegt sich etwas.“ Wie Verdens Handball-Chef Holger Badenhoop versichert, würde man an Kunze als Trainer glauben. „Sascha ist ein junger Coach, er hat Biss und ist unheimlich ehrgeizig.“ Auch eine weitere Baustelle konnte der HSG-Vorstand frühzeitig schließen: Hermann Erasmie und Jörg Rosilius werden in der neuen Spielzeit die zweite Mannschaft trainieren, die in der Regionsoberliga spielt.