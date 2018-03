Widmet sich nach neun Jahren einer neuen Herausforderung: Thomas Panitz. (Strangmann)

Daverden. Jede Ära geht einmal zu Ende, und die des Thomas Panitz beim TSV Daverden endet nach dieser Saison. Der Coach des Handball-Landesligisten wird in der kommenden Spielzeit die Geschicke bei der SG Arbergen-Mahndorf in der Landesklasse leiten. Einen Trainer, der die nächste Ära beim TSV einläuten soll, kann Dirk Kühl, Spartenleiter beim TSV Daverden, zwar noch nicht präsentieren, einen neuen Spieler, der mit sofortiger Wirkung spielberechtigt ist, hingegen schon: Jannis Elfers wird sich ab sofort das Daverdener Trikot überstreifen und für den TSV auflaufen.

Neun Jahre lang ist und ab Sommer war Thomas Panitz Trainer des TSV Daverden. Und in dieser Zeit habe er laut Dirk Kühl viele Anfragen abgelehnt, nur zur jetzigen hätte er nicht Nein sagen können. „Ich weiß, dass es für ihn eine Herzensangelegenheit ist“, verrät Kühl. Der Spartenleiter betonte nochmals, wie viel der Verein Panitz zu verdanken und welch hervorragende Arbeit er in den neun Jahren geleistet habe, auch wenn am Ende der vergangenen Saison ein äußerst bitterer Abstieg aufgrund der gleitenden Skala zu Buche stand.

Böse sei er Panitz aufgrund seines Abschiedes auf keinen Fall, einzig der Zeitpunkt sei ein unglücklicher. „Denn Mitte März ist es schwer, einen Trainer zu finden, der noch nicht für die kommende Saison bei einem anderen Verein zugesagt hat“, betont Dirk Kühl.

Derweil verlässt den TSV bekanntlich am Saisonende mit Joost Windßus – er wechselt zur SG Achim/Baden – ein Spieler aus dem ohnehin schon kleinen Kader, doch der Spartenleiter schiebt aufkommender Panik gleich einen Riegel vor. „Wir haben zehn neue Leute auf der Liste und schon einige beim Training gehabt. Zudem hat mir Thomas zugesichert, dass er keine Spieler mit nach Arbergen nehmen wird“, erzählt Kühl.

Des Weiteren konnte er im gleichen Zuge einen Zugang vermelden, der die Landesliga-Truppe direkt verstärken kann. Jannis Elfers war zuletzt für den TSV Morsum aktiv, hat in dieser Saison aber noch nicht gespielt.