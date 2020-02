Die SG Achim/Baden II ist wieder in der Spur. Vier Zähler hat die Oberliga-Reserve zuletzt aus den Partien gegen den VfL Fredenbeck III und die HSG Bützfleth/Drochtersen geholt. Im Heimspiel gegen den TS Woltmershausen soll die Tendenz bestätigt werden. „Zwei Punkte sind Pflicht, sonst war der hart erkämpfte Erfolg in Bützfleth nichts wert“, gibt Florian Schacht die Richtung vor.

Verzichten muss der Coach der Weserstädter in dem Vergleich gegen den abstiegsgefährdeten Tabellenvorletzten auf Arne Zschorlich und Marc Schwittek. Das Hinspiel hatte die SG in Bremen nach einem 13:14-Rückstand zur Halbzeit am Ende noch mit 27:21 gewonnen. „Schlussendlich war es ein sicherer Erfolg, im ersten Durchgang wir uns aber richtig schwer getan“, blickt Schacht zurück. In Woltmershausen scheint die Euphorie des Aufstiegs inzwischen verflogen zu sein. Fünf Spiele, fünf Niederlagen – so liest sich die Bilanz der Bremer in diesem Jahr. Der größte Coup des TSW war am achten Spieltag der 25:24-Sieg gegen Spitzenreiter TV Oyten.

Anpfiff: Sonntag um 14.30 Uhr in Achim