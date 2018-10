Jan-Luca Lange ist beim TSV Etelsen aktuell gesetzt. (Björn Hake)

Bezirksliga Lüneburg 3: Vor einer Woche haben sich Axel Sammrey und Gerd Buttgereit noch zusammen den Auftritt vom Spitzenreiter FC Hambergen beim MTV Riede angeschaut: Nun begegnen sich die beiden Trainer als Gegner – die Wertschätzung vor dem Duell zwischen dem TV Oyten und TSV Etelsen ist dabei sehr groß. Während Oytens Trainer Sammrey die Arbeit von Buttgereit lobt, schätzt Etelsens Coach insbesondere den Ehrgeiz, mit dem Sammrey die Aufgabe in Oyten lebt. Unisono glauben auch beide, ein besonders attraktives Spiel zu erleben: „Das wird technisch stark und temporeich.“ Der TVO sieht die Partie als Standortbestimmung an. „Etelsen kommt genau richtig. Da können wir sehen, wo wir stehen“, beschreibt Sammrey. Gegenüber dem 7:0-Erfolg bei der TSG Wörpedorf-Grasberg dürfte wohl wieder Henrik Müller in der Startelf stehen. „Er war gesundheitlich angeschlagen. Sollte er einsatzfähig sein, dann wird er auch spielen. Henrik ist absolut verlässlich“, sagt Oytens Coach.

Aufseiten der Gäste hofft Buttgereit auf eine bessere Chancenverwertung als beim 2:1-Sieg gegen den SV Lilienthal-Falkenberg. Zudem müsse sich der TSV wieder im Passspiel steigern, um Oyten nicht allzu viele Ballgewinne zu ermöglichen. Dabei baut er wieder auf Jan-Luca Lange, der momentan gut in Form ist. „Aktuell ist er gesetzt. Er kann ein Spiel lenken“, sagt Buttgereit, der sich auf die Partie freut: „Ich habe die ganze Jugend in Oyten gespielt, da ist auch mein Elternhaus: Ich komme gerne dahin.“

Anpfiff: Sonntag um 15 Uhr in Oyten