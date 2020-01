Die Frage, wer in der Saison 2020/21 beim Fußball-Kreisligisten TSV Fischerhude-Quelkhorn als Trainer verantwortlich sein wird, wurde in dieser Woche beantwortet. Abteilungsleiter Julian Kallhardt verlängerte den Vertrag seiner beiden aktuellen Übungsleiter Yannick Becker und Matthias Warnke um ein weiteres Jahr. Auch personell hat sich etwas beim Spitzenreiter getan: Vom Landesligisten TSV Ottersberg kehrt Niclas Masuch zu seinem Stammverein zurück.

„Mit der Arbeit unseres Trainerduos sind wir sehr zufrieden. Die beiden haben sehr gute Arbeit geleistet. Wir hoffen natürlich, dass wir dank unserer guten Ausgangsposition als Tabllenführer mit ihnen noch in dieser Serie den Sprung in die Bezirksliga schaffen“, sagte Kallhardt. Zurück an die Wümme kehrt Niclas Masuch. Der 24-jährige defensive Mittelfeldmann hatte zuletzt in der Landesliga beim TSV Ottersberg gespielt. Beim Klub aus der Nachbarschaft kam er allerdings nicht zu den erwarteten Einsatzminuten, sodass er in der Winterpause den Weg zurück zu seinem Heimatverein fand.