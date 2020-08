Stephan Bierstedt-Bruhn ist nicht mehr Coach der Segelhorstkicker. (Focke Strangmann)

Diese Bilanz dürfte fast einmalig sein. Anfang Januar hatte Stepahn Bierstedt-Bruhn beim MTV Riede den Trainerposten übernommen. Seitdem hat er mit dem Fußball-Bezirkligisten kein Pflichtspiel gewonnen, aber auch keines verloren. Der simple Grund: Wegen der Corona-Pandemie stand er beim MTV bei keinem Ligaspiel an der Seitenlinie. Und dabei wird es auch bleiben. Wenn die Rieder am 6. September mit dem Derby gegen den TSV Thedinghausen in die neue Bezirksliga-Saison starten, steht Bierstedt-Bruhn nicht mehr in der Verantwortung. Eine Woche vor dem brisanten Auftaktspiel hat der Trainer seinen Rücktritt erklärt.

„Die Mannschaft wurde von dem Entschluss durchaus überrascht. Wir hätten gerne mit Stephan weitergemacht“, sagte Riedes Spartenleiter Frank Lindenberg am Freitagmorgen im Gespräch mit unserer Zeitung. Stephan Bierstedt-Bruhn versicherte ebenfalls, dass er das Training beim MTV gerne geleitet habe: „Mit der Mannschaft konnte ich wunderbar arbeiten.“ Dennoch hat er sich zu dem Schritt entschieden, sich vom Segelhorst zu verabschieden. „Mit Nils Krüger (Co-Trainer, Anm. d. Redaktion) und Uwe Gräser (Teammanager, Anm. d. Red.) habe ich ja ein Dreier-Team gebildet. Ich habe für mich gemerkt, dass es nicht richtig gepasst hat. Es gab unterschiedliche Meinungen hinsichtlich einiger Entscheidungen. Da haben wir keinen Weg zueinander gefunden“, klärte Bierstedt-Bruhn auf. Durch die Meinungsverschiedenheiten seien gewisse Spannungen entstanden. „Ich habe mich dann dazu entschieden, den Verein zu verlassen, bevor sich die Stimmung auf die Mannschaft überträgt.“ Der jetzige Ex-Coach vermutete zudem, dass die Zusammenarbeit ohne die Corona-Pause besser verlaufen wäre. „Wir hätten sicher Erfolg gehabt. Aber die Stimmung war durch die Pause eben auch nicht gut“, sagte er.

Dass die Kommunikation im Trainerteam nicht zu hundert Prozent stimmte, sei Lindenberg bekannt gewesen. Trotzdem bedauert er den Abschied des Coaches. Nun wolle der MTV Riede mit dem Trainer-Duo Krüger/Gräser in die neue Saison gehen. Lindenberg: „Wir werden uns jetzt nicht auf die Suche nach einem neuen Coach begeben. Wichtig ist, dass wir die Ruhe im Team behalten.“

Testspielsieg gegen Buntentor

Bereits am Donnerstagabend beim Testspiel gegen ATS Buntentor war Bierstedt-Bruhn nicht mehr dabei. Die Rieder präsentierten sich gegen den Kontrahenten aus der Bremer Neustadt aber dennoch in guter Form. Mit 4:0 gewann der MTV. Der erste Treffer des Abends wurde von Fritz Schaarschmidt markiert. Der frühere Bassener hatte zuletzt in Leipzig studiert, ist nun aber zurück in der Heimat und hat sich dem MTV angeschlossen. Neben dem Zugang trafen Hendrik Meyer, Lennart Schröder und Kelvin-Eric Heise.