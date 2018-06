Felix Baldauf schaute bei den jungen Ringern des TSV Achim genau hin und gab während des Trainings viele hilfreiche Tipps. (Björn Hake)

Achim. Noch steht der kräftige Mann abseits der blau-gelb-roten Matte und schaut sich das dortige Getümmel in Ruhe an. Auf der Matte machen sich gerade die Nachwuchsringer des TSV Achim warm. Sie laufen im Kreis, werfen sich hin und wieder auf den weichen Untergrund. Schließlich muss ein Ringer richtig fallen können. Nach dem Aufwärmen betritt auch der kräftige Mann die Matte. Er gibt den Kindern allerhand Tipps, was sie besser machen können. Er weiß, wovon er spricht. Denn er ist ein international erfolgreicher Ringer. Für die TSV-Kinder steht ein Training der besonderen Art an. Sie haben Besuch von Felix Baldauf, der 2017 in Serbien bei der Europameisterschaft die Goldmedaille gewonnen hat. Den Weg an die Weser fand der Europameister, weil seine jüngere Schwester Nina Cordes beim TSV als Ringerin aktiv ist.

Felix Baldaufs neunjährige Schwester lebt mit ihrer Mutter Jana Baldauf seit September 2017 in Elsdorf im Landkreis Rotenburg. Da Ringen in der Region nur noch bei wenigen Vereinen angeboten wird, hat sie sich dem TSV Achim angeschlossen. Während Nina Cordes regelmäßig – laut ihrer Mutter verpasst sie keine Trainingseinheit – in der kleinen Weserstadt ist, besucht Felix Baldauf zum ersten Mal Achim. „Meine Mutter hat mich gefragt, ob ich nicht mal beim Training vorbeischauen möchte“, sagt der EM-Sieger. „Ich kenne das ja auch noch von mir früher, als ich klein war. Das gibt Motivation, wenn Ringer aus der Nationalmannschaft einem etwas beibringen.“

Felix Baldauf ist zwar in Köthen in Sachsen-Anhalt geboren, doch vom deutschen Ringer-Nationalteam ist er nicht besucht worden. Der 23-Jährige tritt bei internationalen Wettkämpfen nämlich nicht für sein Geburtsland an, er geht für Norwegen auf die Matte. „Ich bin 2004 mit meiner Mutter nach Norwegen ausgewandert“, erklärt er. Seit 2010 hat er die norwegische Staatsbürgerschaft. Während seine Schwester und seine Mutter mittlerweile nach Deutschland zurückgekehrt sind, lebt er auch heute noch in Oslo. In Skandinavien hat er überhaupt erst mit dem Ringen angefangen. Genauso wie Nina Cordes, die vor Kurzem den TSV Achim bei der Landesmeisterschaft vertrat.

Das große Ziel ist Tokio 2020

Sie steht noch ganz am Anfang ihrer Ringer-Laufbahn. Ihr Bruder steckt dagegen mittendrin. Und sein Triumph bei der Europameisterschaft 2017 ist nicht der einzige internationale Erfolg: 2012 wurde er in der U21 Vize-Europameister, 2014 gewann er in dieser Altersklasse EM-Gold sowie Bronze bei der Weltmeisterschaft. Ein Jahr später folgte in der U23 eine weitere Bronzemedaille bei der Europameisterschaft. Die EM 2018 verpasste der Norweger mit deutschen Wurzeln hingegen wegen einer Schulterverletzung. Es war nicht der einzige Rückschlag in seiner Karriere. Denn das Ticket für die Olympischen Spiele in Rio 2016 verpasste er nur knapp. „Mein klares Ziel ist jetzt, mich für Olympia in Tokio zu qualifizieren“, sagt er. Vorher steht aber noch die Vorbereitung auf die WM an.

Ganz andere Ziele verfolgt er in Achim. Er will dem Nachwuchs sein Wissen vermitteln. „Das macht mir natürlich sehr viel Spaß“, sagt Felix Baldauf. Und auch die Erwachsenen sind mächtig stolz, dass ein EM-Sieger zu Gast ist. „Das ist für uns alle eine besondere Ehre“, freut sich Trainer Florian Völskow, „wir Coaches können uns da auch sehr viel abgucken.“ Zudem hofft Völskow auf ein Wiedersehen mit Felix Baldauf. „Er hat schon angedeutet, dass er auch mal zum Training mit uns Erwachsenen kommen will.“