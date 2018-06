Xherdan Shaqiri (rotes Trikot), der in der abgelaufenen Saison mit Stoke City aus der englischen Premier League abgestiegen ist, brachte Bayern einst gegen Rehden in Führung. (DPA)

Ottersberg/Oyten. Plötzlich brach im Vereinsheim der SV Drochtersen/Assel riesiger und ohrenbetäubender Jubel aus. Soeben hatte Palina Rojinski bei der Ziehung der ersten Hauptrunde des DFB-Vereinspokals dem Fußball-Regionalligisten das Traumlos schlechthin beschert. Drochtersen trifft in der ersten Runde auf den deutschen Rekordmeister und Rekordpokalsieger FC Bayern München. Für alle Amateurfußballer ist es der große Traum, einmal im Leben gegen die großen Bayern spielen zu dürfen. Für den Achimer Alexander Neumann und den Oytener Marius Winkelmann ist es dagegen nichts Neues, sich mit dem Klub aus der bayrischen Landeshauptstadt zu messen. Wenn sie am 18. August dem FCB gegenüberstehen, ist es für sie in ihrer Laufbahn bereits das zweite Mal.

Das Video, das während der Auslosung im Vereinsheim der SV aufgenommen worden war, hatte im Internet ziemlich schnell die Runde gemacht. Alexander Neumann und Marius Winkelmann waren zu diesem Zeitpunkt nicht in Drochtersen. „Ich habe mir zu Hause mit Freunden die Auslosung angeschaut“, sagt Angreifer Alexander Neumann, der in Ottersberg lebt. „Als uns dann die Bayern zugelost worden sind, war die Freude natürlich riesig. Mehr geht einfach nicht.“

Marius Winkelmann war hingegen auf dem Weg nach Russland. Dort hatte er sich unter anderem das WM-Spiel zwischen Deutschland und Mexiko angeschaut, mit dem das Debakel der Elf von Joachim Löw seinen Anfang nahm. Somit hat der Oytener quasi einige Spieler beobachtet, auf die er Mitte August im DFB-Pokal trifft. „Obwohl ich nicht in Deutschland war, habe ich die Auslosung natürlich verfolgt“, sagt der Mittelfeldspieler.

Während bei Neumann das Bayern-Los einen riesigen Jubel ausgelöst hatte, hielt sich die Euphorie bei seinem Teamkollegen ein wenig mehr in Grenzen. „Ich hatte wieder darauf gehofft, dass wir gegen Werder spielen müssen“, meint Winkelmann. „Zum Schluss waren die meisten attraktiven Mannschaften schon weg, außer halt die Bayern. Daher ist es schon geil, dass wir jetzt gegen sie ran müssen.“

0:5 im ersten Vergleich

Wie es sich anfühlt, gegen eines der besten Fußball-Teams des Kontinents zu spielen, wissen die beiden Männer aus dem Kreis Verden genau. Denn in der Saison 2013/2014 erfüllte sich für Winkelmann und Neumann schon einmal der Traum vieler Amateurfußballer. Damals liefen die beiden noch für den BSV Rehden auf und trafen in der ersten DFB-Pokalrunde auf den FC Bayern München. Der Klub aus dem Landkreis Diepholz musste für die Partie nach Osnabrück ausweichen. Im Stadion an der Bremer Brücke unterlagen die Rehdener klar mit 0:5. Winkelmann wurde damals in der 65. Spielminute eingewechselt, Neumann wurde sieben Minuten später aus der Partie genommen.

Insgesamt wartet auf die beiden bereits der dritte Auftritt im DFB-Pokal. Mit der SV Drochtersen/Assel trafen sie vor zwei Jahren auf Borussia Mönchengladbach. Der Regionalligist verlangte dem Bundesliga-Team damals alles ab. Die Fohlen gewannen lediglich mit 1:0.

Auf ein ähnliches Ergebnis hoffen die beiden Fußballer auch gegen Bayern. „Es ist natürlich schwer, sich etwas gegen solch einen Gegner vorzunehmen. Aber wir wollen schon versuchen, so wenige Gegentore wie möglich zu kassieren“, sagt Neumann: „Und wenn es mir gelingen sollte, ein Tor zu erzielen, wäre das natürlich ein Riesending.“ Sein Teamkollege hofft ebenfalls, dass die SV Drochtersen/Assel im eigenen Stadion nicht abgeschossen wird. „Vielleicht kann es ja für uns ein Vorteil sein, dass viele Bayern-Spieler bei der WM dabei sind. Für den FCB gilt das Spiel aber sicher nur als Aufgalopp für die neue Saison. Ein bisschen ärgern wollen wir die aber schon“, sagt Marius Winkelmann.

Vorfreude im Dorf

Der Gedanke: „Nicht schon wieder die Bayern“ ist beiden nicht durch den Kopf geschossen. „Natürlich hätte man sich auch über Dortmund oder Werder gefreut. Aber auch, wenn ich zum fünften Mal gegen Bayern spiele würde, wäre ich sehr glücklich“, sagt Alexander Neumann, der sich unter anderem auf ein Wiedersehen mit Thomas Müller freut. Beide spielten einst gemeinsam in der Jugendnationalmannschaft: „Daher kennt man sich schon noch ein bisschen.“

Was sowohl Winkelmann als auch Neumann schon jetzt ausgemacht haben, ist eine steigende Euphorie im Dorf. „Die Vorfreude ist definitiv schon da, vom Bürgermeister bis zu den Menschen im Supermarkt“, stellt Neumann schmunzelnd fest. „Für die Leute in der ganzen Region ist das Spiel eine schöne Sache und ein Höhepunkt“, ergänzt Marius Winkelmann.

Die beiden haben nun noch sieben Wochen Zeit, um den Menschen, die mit der SV Drochtersen/Assel verbunden sind, zu erzählen, wie es sich anfühlt, wenn der große FC Bayern München zu Gast ist.