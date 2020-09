Christian Ahlers-Ceglarek ist seit dieser Saison Trainer beim TB Uphusen. Während seiner aktiven Laufbahn spielte er beim Brinkumer SV zusammen mit Tim Ebersbach, der den kommenden Gegner Rotenburger SV trainiert. (Björn Hake)

Sie kennen sich schon lange, sogar sehr lange: Christian Ahlers-Ceglarek und Tim Ebersbach. Einst waren sie Teamkollegen und spielten gemeinsam für den Brinkumer SV. Nun begegnen sich die beiden wieder. Allerdings nicht direkt auf dem Fußballfeld, sondern daneben. Mittlerweile haben beide die Trainerrolle eingenommen. Ebersbach vor einigen Jahren beim Rotenburger SV, Ahlers-Ceglarek in diesem Sommer beim TB Uphusen. Jetzt kommt es in der Oberliga zum Derby. Die beiden Coaches treffen mit ihren Teams am Sonnabend (Anpfiff um 13.30 Uhr) im Rotenburger Stadion in der Ahe aufeinander.

Der Tatsache, dass er Tim Ebersbach schon seit vielen Jahren kennt und einst gemeinsam mit ihm Erfolge feierte, will Uphusens Coach nicht allzu viel Bedeutung schenken. In Rotenburg zu punkten, das ist dem Trainer wesentlich wichtiger. „Natürlich gibt es da aber viel gegenseitigen Respekt“, sagt Ahlers-Ceglarek. „Das Schöne am Fußballer ist ja auch, dass es für die 90 Minuten keine Freunde gibt, man anschließend aber gemeinsam sein Bierchen trinken kann.“

Coach will nicht spekulieren

Bevor er sich nach dem Abpfiff der Partie mit Ebersbach sicherlich ein wenig austauscht, will Ahlers-Ceglarek jedoch vor allem eines sehen: Eine Uphuser Mannschaft, die alles dafür gibt, um möglichst mit dem ersten Saisonsieg die kurze Heimreise anzutreten. Sollte der TBU die drei Punkte entführen, könnten diese im weiteren Saisonverlauf viel wert sein. Denn müssen sowohl Uphusen als auch Rotenburg in die Abstiegsrunde, hätte der TBU die drei Zähler in einem möglichen Abstiegskampf bereits sicher. An solchen Spekulationen möchte sich der Coach des TBU nicht beteiligen – und er will der Partie auch nicht eine besondere Wichtigkeit verpassen. Jedes Spiel sei enorm wichtig, allein aufgrund der diesjährigen Konstellation mit der Auf- und Abstiegsrunde, findet Ahlers-Ceglarek: „Irgendetwas einzuplanen, halte ich für ein bisschen weit hergeholt. Ich will sehen, dass wir auch gegen Rotenburg an unsere Grenzen gehen. Wie zuletzt gegen Emden.“

Nach dem schwachen Auftakt in Spelle zeigten die Arenkampkicker zuletzt im ersten Heimspiel gegen die Kickers Emden eine gute Reaktion und gewannen beim 0:0 den ersten Punkt. „Dieser kleine Teilerfolg war wichtig“, sagt der TBU-Coach – unter anderem für das Selbstvertrauen. „Überbewerten will ich das Remis aber auch nicht.“ Er und sein Team haben nun einen Punkt auf dem Konto, genauso wie der kommende Gegner. Der Rotenburger SV traf ebenfalls schon auf die Kickers aus Emden. Im Gegensatz zum TBU ging der RSV in diesem Spiel leer aus: Im Osfrieslandstadion verlor der Aufsteiger zum Saisonauftakt mit 0:2. Vergangene Woche knüpfte der RSV dem Heeslinger SC im Rotenburger Landkreisderby immerhin einen Zähler ab. Das Spiel endete 1:1. „Die Rotenburger haben ihre Sache gegen Heeslingen gut gemacht. Wir wissen, was auf uns wartet. Wir sind aber gut beraten, wenn wir vor allem auf uns selbst schauen“, kündigt Ahlers-Ceglarek an.

Dass sein Team vom TBU-Trainer gelobt wird, empfindet Tim Ebersbach durchaus als Kompliment. Die Gäste aus dem Achimer Westen könne der RSV-Coach jedoch schlecht einschätzen. „Auf jeden Fall haben sie mehr Spieler als wir im Kader, die über Oberliga-Erfahrung verfügen“, sagt der Oytener. Dass es nun an der Seitenlinie zum Wiedersehen mit seinem früheren Teamkollegen kommt, sei durchaus „ein bisschen verrückt“. Ebersbach: „Zecke und ich haben uns immer gut verstanden und geschätzt.“ Dieses gute Verhältnis soll aber auch für ihn während der 90 Minuten ruhen. Denn die Rotenburger wollen ihren ersten Sieg einfahren. „In den beiden ersten Spielen haben wir bewiesen, dass wir mithalten können. Vor allem gegen Heeslingen waren wir gut“, findet Ebersbach.