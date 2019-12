Verden. HSG Verden-Aller gegen JSG GIW Meerhandball – dieses Duell wird es ab Januar in der Verbandsliga der männlichen Jugend B noch zweimal geben. Zum Abschluss der Vorrunde zur Oberliga haben sich die Wege der beiden Handball-Nachwuchsteams erstmals gekreuzt. Am Ende stand ein deutlicher 30:20 (16:6)-Sieg für Verden.

In der bedeutungslosen Partie – die Qualifikation für die Oberliga war für beide Mannschaften nicht mehr möglich – ging es bis zum 3:3 (6.) eng zu. Im weiteren Verlauf erwiesen sich die von Sven Klaasen und Lars Blatt trainierten HSG-Talente als das stärkere Team. Zeitweise betrug der Vorsprung der Gastgeber 13 Treffer. Den Schlusspunkt setzte Conrad Meierhans. Mit seinem insgesamt siebten Treffer traf der Rückraumlinke in der Schlussminute zum Endstand. „Den Grundstein haben wir durch die gute Abwehr gelegt. Im zweiten Durchgang sind wir trotz vieler Wechsel nicht eingebrochen“, sagte Sven Klaasen. Vergeblich suchte man Bastian Clasen in der Aufstellung der HSG. Der Torwart hat seiner Mannschaft noch vor dem letzten Vorrundenspiel den Rücken gekehrt - seine Zukunft sieht Clasen beim HC Bremen.