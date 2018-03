Enes Acarbay (grünes Trikot) war derjenige, der das Tor des Tages für den TSV Ottersberg erzielte. (Björn Hake)

Ottersberg. Wer einen Griff in die Phrasenkiste des Fußballs wagt, der könnte die Redensart „Dem Spiel würde ein Tor guttun“ erwischen. Und bei der Landesliga-Partie TSV Otterberg gegen TuSG Ritterhude wäre diese Phrase genau richtig gewesen. Denn lange Zeit herrschte auf dem B-Platz am Fährwisch in Otterberg Langeweile, ehe ein Tor alle aufweckte und noch weiterführende Folgen hatte. Zudem war es auch noch das Tor des Tages. Es fiel für die Gastgeber, die damit einen immens wichtigen 1:0 (0:0)-Sieg verbuchten.

Nach gut 70 Minuten hätte im Ottersberger Arbeitszeugnis gestanden: „Die Mannschaft war stets bemüht.“ Das Tor änderte diesen Eindruck aber, denn die Schlussviertelstunde hatte es in sich. Zunächst der Auslöser für die hektische und spannende Schlussphase: Der eingewechselte Lukas Klapp bekam auf der rechten Angriffsseite ein bisschen zu viel Platz von seinem Gegenspieler, sodass er Enes Acarbay im Sechzehner bedienen konnte. Dieser behauptete sich gegen seinen Ritterhuder Kontrahenten und vollendete rechts oben zur umjubelten Führung der Gastgeber (74.). Der Torschütze selbst jubelte aber nicht lange, sondern verließ noch vor dem Wiederanpfiff das Spielfeld, weil er die Rote Karte kassiert hatte. Beim Anstoß gerieten Acarbay und Ritterhudes Marcel Meyer aneinander. Sekunden später liegt Meyer auf dem Boden und Acarbay blickt ungläubig hoch zu dem, was der Schiedsrichter ihm da zeigt. „Er schubst ihn weg und sieht dafür Rot. Dazu darf er sich natürlich nicht hinreißen lassen, aber das ist auch eine Truppe, die permanent nur am Lamentieren und Provozieren ist, ganz, ganz schlimm“, schilderte und wertete TSV-Coach Jan Fitschen die entsprechende Szene.

Slapstick-Szene kurz vor Schluss

In der Folge war das Geschrei auf dem Platz und von außen naturgemäß bei jeder noch so kleinen Situation groß. So auch wenige Minuten vor Schluss bei einer mehr als nur guten Chance der Ottersberger. Zunächst prallte Bekim Murati mit Ritterhudes Keeper Timm Korge zusammen, beide blieben angeschlagen liegen, das Spiel lief aber weiter. In gut 20 Metern Entfernung kam TSV-Akteur Drilon Demaku an den Ball und musste ihn nur noch im leeren Tor unterbringen. Sein Schuss flog aber Richtung linkes Toreck. Und eben da lagen Murati und Korge. Korge richtete sich kurz auf, hielt den Ball und warf ihn dann zur Behandlungspause ins Seitenaus – diese Szene hatte schon Slapstick-Charakter. „Ich habe zu Drilon gesagt, ich hätte ihn gemacht“, scherzte Fitschen und fügte an: „Natürlich hätten wir in dieser Situation das zweite Tor machen müssen, aber im Nachhinein ist es egal“.

In der letzten regulären Spielminute kam es dann zu einem weiteren Aufreger. Ottersbergs Dino Delic wird im Strafraum getroffen, Ritterhude bekommt jedoch den Freistoß zugesprochen. „Da fällt mir nichts mehr zu ein“, kommentierte Fitschen erbost. Erbost war sein Pendant auf Ritterhuder Seiten, Julian Geils, über den Auftritt seiner Mannen insgesamt. „Es war eine bittere Niederlage, weil wir einfach zu wenig Fußball gespielt haben. Man hat ja nicht mal einen einzigen Doppelpass von uns gesehen, dann kannst du auch nicht gewinnen.“

Und damit sprach Geils lediglich von dem Zeitraum vor dem Rückstand. Als die Gäste nämlich in Überzahl waren, gestaltete sich das Ganze eher noch schlechter als besser. „In der ersten Halbzeit hatten wir ja wenigstens noch ein, zwei Möglichkeiten. In Halbzeit zwei hat mir das Spiel selbst besser gefallen, aber wir waren nicht zwingend genug. Als wir dann in Überzahl agierten, waren wir viel zu hektisch, anstatt fußballerische Lösungen zu suchen.“ Viele fußballerische Lösungen fand der TSV auch nicht, dennoch sah Jan Fitschen die Leistung seiner Truppe als positiv an: „Es war nicht alles Gold, was glänzt, aber es hat die mit Abstand bessere Mannschaft gewonnen. Wir haben auch den weitaus besseren Fußball gespielt, den man nicht nur an Torraumszenen messen kann, sondern auch daran, wer gewillt war, etwas fürs Spiel zu tun. Und Ritterhude hat für mich diesen Willen nicht gezeigt. Für uns war das endlich mal wieder ein Dreier, der hoffentlich auch ein Brustlöser für die Jungs ist.“