Er war derjenige, der die gegentorlose Serie des SV Pennigbüttel beendete: Etelsens Nico Meyer traf bereits in der zweiten Spielminute. (Karsten Klama)

Etelsen. 450 Minuten (exklusive Nachspielzeit) in den bisherigen fünf Partien, saisonübergreifend sind noch 270 Minuten (ebenfalls exklusive Nachspielzeit) zu addieren – so lange war es keinem Team der Fußball-Bezirksliga Lüneburg 3 gelungen, dem SV Komet Pennigbüttel ein Tor einzuschenken. Der TSV Etelsen beendete diese Serie bereits nach wenigen Sekunden. Am Ende stand es 5:1 (3:0) für die Schlossparkkicker.

Was den ganzen Teams zuvor in all den Minuten verwehrt geblieben war, gelang den Etelsern bereits in der zweiten Spielminute. Simon Gloger spitzelte aus dem Gewühl heraus den Ball zu dem einlaufenden Nico Meyer. Dieser umkurvte Komet-Keeper Philip Bötjer und versetzte den Gästen einen Schock, der tief sitzen und lange anhalten sollte. Die von vielen so gelobten Defensivkünstler aus Pennigbüttel bekamen fortan kaum ein Bein auf die Erde. Die Bezeichnung „Wirkungstreffer“ findet kaum eine bessere Anwendung. Etelsens Coach Gerd Buttgereit betitelte den Treffer als „Dosenöffner“. Sein Pendant war natürlich weniger erfreut. „Wenn du nach zwei Minuten 0:1 hinten liegst, dann musst du dich erst mal sammeln“, befand Pennigbüttels Coach Marco Meyer.

Die Gäste kamen, wie die meisten Gegner des TSV bisher, nicht mit dem aggressiven Pressing der Schlossparkkicker in der Anfangsphase zurecht. Wenig Ruhe im Spielaufbau und dementsprechende Ballverluste waren das Resultat. Schon in Minute 13 musste Marco Meyer den zweiten Gegentreffer der Saison notieren. Jan-Luca Lange chipte den Ball an den Fünfer, wo Bastian Reiners ihn per Hinterkopf ins Tor beförderte. Es folgte ein weiterer Abschluss von Nico Meyer (21.), ehe es erstmals auf der anderen Seite spannend wurde. Pennigbüttel bekam einen strittigen Elfmeter zugesprochen, doch TSV-Keeper Cedric Dreyer parierte den Schuss von Marvin Eberhards (27.). Anschließend vergab Pennigbüttels Pascal Schnock aus kurzer Distanz. Es lief alles für die Gastgeber, und es wurde noch besser. Erst wurde Bastian Reiners, den Keeper hatte er schon umkurvt, gerade noch abgegrätscht. Doch die anschließende Ecke brachte das 3:0 per Kopfball durch Christopher Petzold (44.).

Die Partie schien zur Pause bereits entschieden zu sein. Doch in Minute 51 schlug nach Etelser Ballverlust dieser plötzlich im Winkel des TSV-Gehäuses ein – schönes Tor von Marek Mintelmann mit links aus gut 20 Metern. Ein bisschen Hoffnung keimte bei den Gästen auf. Und die hätte noch größer werden können, wenn Vinzenz van Kolls Kopfball nicht an der Latte gelandet wäre (58.). Der Anschlusstreffer lag in der Luft. „Ich frage mich immer, warum wir das, was wir uns in der Kabine vornehmen, nicht auf den Platz transportieren. Da sind immer 25, 30 Minuten, in denen wir den Faden verlieren. Das Anschlusstor war hochverdient. Das haben wir uns quasi selbst erarbeitet. Ich möchte nicht wissen, wie es läuft, wenn das 2:3 fällt“, monierte Buttgereit die Schwächephase.

Doch die fand ein Ende mit dem Treffer zum 4:1 (77.). Wieder zeigte Schiedsrichter Fabian Leddin (Gerdau) auf den Punkt. Diesmal brachte van Koll Timo Schöning zu Fall. Wieder herrschte Unverständnis aufseiten der Benachteiligten, insbesondere bei Marco Meyer, der den Unparteiischen keine gute Leistung attestierte und noch weiter ausholte: „Etelsen bequatscht den Schiedsrichter die ganze Zeit, das ist schade, das haben sie eigentlich nicht nötig.“ Robert Littmann war es, der mit dem verwandelten Strafstoß den nächsten psychologisch wichtigen Treffer erzielte. Es sollte zudem der entscheidende sein. Im Anschluss war der Widerstand der Kometen weitestgehend gebrochen. „Mit dem Elfmeter sieht man den Unterschied, wir verschießen, Etelsen verwandelt zum 4:1“, hatte Marco Meyer das Manko erkannt.

Und die erste Saisonniederlage der Kometen sollte noch höher ausfallen. Bastian Reiners traf erneut per Kopfballverlängerung – 5:1 (79.). Das Ergebnis hätte gar noch deutlicher ausfallen können, hätten die Schlossparkkicker ihre Konter in der Schlussphase genutzt. „Unterm Strich ein verdienter Sieg. Aber wir müssen daran arbeiten, dass wir uns nicht auf einem Vorsprung so ausruhen und weiterhin aktiv bleiben “, hielt Gerd Buttgereit fest.