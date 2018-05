Tagessieg mit dem besten Recurve-Resultat: Matthias Potrafke. (E. Frerichs (NSSV))

Achim. Zum bereits 40. Mal haben die Achimer Bogenschützen zu ihrem traditionellen Turnier zum 1. Mai geladen. Auch diesmal lief alles glatt – nur das Wetter spielte nicht mit. Wo Tage zuvor noch schönster Sonnenschein herrschte, bestimmten nun Nieselregen und kühle acht Grad die Szenerie. Dazu gesellten sich unliebsame Sturmböen. Kein Bogensportwetter also – eigentlich. Denn ältere Mitglieder erinnerten sich an Auflagen, die im Schnee durchgezogen wurden. Und, immerhin: Weiß und eisig war es dieses Mal nicht. Trotzdem verzichteten nicht wenige Aktive freiwillig auf eine Teilnahme: Von den 68 gemeldeten wagten nur 38 einen Start. Die geringe Quantität tat der Qualität aber keinen Abbruch. Denn die, die dabei waren, erzielten bemerkenswert gute Ergebnisse. Und nicht nur das: Am Ende konnten die Beteiligten den widrigen Bedingungen sogar etwas Positives abgewinnen. Es war ein prima Training für große Wettkämpfe. Die finden schließlich auch bei jedem Wetter statt.

Geschossen wurde mit Compound- und Recurve-Bögen auf 50 und 30 Meter, mit Blankbögen auf 30 Meter, während die Schüler aus 20 beziehungsweise 15 Metern Entfernung zielten.

Den Tagessieg mit dem besten Recurve-Ergebnis verzeichnete der jugendliche DSB-Kaderschütze Matthias Potrafke (SV Mühlentor) mit 619 Ringen. Er erhielt auch den Glaspokal von der Stadt Achim. Das beste Ergebnis wiederum war für Heinz Bettin aus Tespe mit 663 Ringen in der Compound-Klasse notiert.

In der Master-Klasse behauptete sich Ralf Lundelius (SV Mühlentor) mit 582 Ringen vor Jürgen Schneider vom SV Jeersdorf mit 579. Sein weibliches Pendant hieß Margit Müller (539), die sich vor Uschi Schneider (528), beide vom SV Jeersdorf, platzierte.

Bei den Senioren war Herbert Wambach aus Posthausen mit 430 Ringen ganz vorne zu finden. Beachtlich verlief der Blankbogen-Vergleich: Sven Riedel (Lesumstotel) holte bemerkenswerte 578 Ringe und verwies damit Bernd Heumann und Siegfried Rudolph auf die Plätze. Bei den Damen setzte sich Sabine Beniker mit 540 Ringen durch.

Die Herrenklasse dominierte Andre Potrafke (SV Mühlentor) mit 593 Ringen, womit er Christoph Löffler (509) klar distanzierte. Bei den Damen gewann Tanja Behrens aus Neuenwalde (288). Die Schüler-A-Konkurrenz beherrschte Till Dommaschk (Posthausen) mit 578 Ringen, während Annika Siats aus Neuenwalde (416) bei den Schülerinnen A die Nase vorn hatte. Bei den Schülern B schoss sich Lasse Behrens (Neuenwalde) mit 300 Ringen aufs oberste Podest, was Mia Vogelsang (Mühlentor) bei den Schülerinnen B mit 483 Ringen ebenfalls gelang. Kevin Hegmann (Mühlentor) siegte mit 460 Ringen bei den Junioren.

Die Mannschaftswertung entschied der TSV Lesumstotel mit 1636 Ringen vor dem SV Mühlentor (1630) und dem SV Jeersdorf (1595) für sich.