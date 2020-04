Im Schiedsrichterausschuss Kreis Verden soll eine Art Testprojekt starten. (Björn Hake)

Was wäre wenn? Eine der beliebtesten Fragen in der aktuellen Situation rund um die Corona-Krise, auch im Lokalsport. Und im Fußball beschäftigen sich nicht nur die Spieler und Vereine mit solchen Fragen. Eine ganz explizite dieser Art stellen sich die Schiedsrichter im Landkreis Verden: Was passiert, wenn die für Anfang Juni angedachte Jahreshauptversammlung der Schiedsrichter nicht stattfinden kann? Denn immerhin soll auf dieser die Nachfolge von Marcus Neumann geregelt werden. Dieser hatte Anfang März seinen Rücktritt zum 30. Juni als Verdens Kreis-Schiedsrichterobmann (KSO) publik gemacht.

Beinahe hätte Daniel Ballin, derzeit Neumanns Stellvertreter und Kreis-Schiedsrichterlehrwart (KSL), auf diese Frage geantwortet: Mir egal, ich verabschiede mich ebenfalls – zumindest so in der Art. Marcus Neumann wollte nicht ins Detail über die Gründe für seinen Rücktritt gehen. Das will auch Daniel Ballin nicht, betont aber dennoch: „Das war nicht eine Sache, die nur Markus betroffen hat, das betraf alle im Ausschuss. Ich habe vor seiner Entscheidung Respekt und erachte sie als hochgradig nachvollziehbar. Die Überlegung gab es bei allen. Ich selbst war auch nur Millimeter von dieser Entscheidung entfernt“, berichtet Ballin. Entscheidend für sein Umdenken sei eine private Unterhaltung gewesen, die er heute als „Schlüsselgespräch“ betitelt. Der Schiedsrichter im Diensten des TSV Etelsen verwarf seine Rücktrittsgedanken und schlägt stattdessen in Zukunft den umgekehrten Weg ein.

Findet die JHV im Juni nicht statt, – bisher sind alle Veranstaltungen seitens des NFV bis in den Mai abgesagt – übernimmt Daniel Ballin ab 1. Juli das Amt von Marcus Neumann kommissarisch. Doch das wäre nur eine Übergangslösung, denn Ballin hat zusammen mit seinen Ausschuss-Kollegen vor, einen neuen Weg zu gehen. Angedacht ist, die Ämter KSO und KSL als Trio zu besetzen. Neben Daniel Ballin sollen die Aufgaben Bilel Bourkhis vom TB Uphusen und Bastian Grimmelmann vom TSV Etelsen übernehmen. „Ich finde, das ist eine gute Lösung“, betont Ballin.

Die Satzung sieht jedoch vor, dass es einen KSO und einen KSL geben muss. Somit würde Ballin seine Ämter als KSL und stellvertretender KSO weiterhin bekleiden, Bourkhis würde KSO. Grimmelmann würde als Beisitzer im Lehrwesen tätig sein und für seine beiden Kollegen als Vertreter fungieren. Im Tagesgeschäft würde sich das Dreiergespann die Aufgaben teilen. „Wir erfüllen damit die Satzung und schaffen gleichzeitig sinnvolle und realitätsnahe Strukturen.“ Theoretisch könnte der Kreisvorstand, sollte die JHV im Juni nicht stattfinden können, bestimmen, wer welchen Posten bekleiden soll. „Das wollen wir aber nicht, das wäre ein falsches Signal an die Schiedsrichterschaft.“

Doch warum nicht alles so handhaben wie bisher? „Der Posten des KSO ist nicht für jeden der attraktivste. Man ist Organisator, Kummerkasten und manchmal auch Blitzableiter. Zudem hat man viele bürokratische Dinge zu erledigen. Dinge, die eben gemacht werden müssen. Zur Belohnung trägt man zumeist die alleinige Verantwortung der Tätigkeiten des Ausschusses nach außen. Das Aufgabenpaket ist einfach immer schön“, erklärt Ballin. Zudem ist er mit 37 Jahren der älteste der drei. „Für solch umfangreiche Aufgaben finde man schlicht keinen geeigneten Kandidaten in der jüngeren Altersklasse. Daher haben wir alles aufgesplittet – gleichberechtigt. Wir übernehmen alle drei administrative Aufgaben.“ Daraus resultiert auch ein Vorteil für die Vereine. Ihnen steht nicht nur ein Ansprechpartner zur Verfügung, sondern gleich drei. „Uns ist es wichtig, keine Flaschenhälse zu produzieren. Wir wollen keinen, der unverzichtbar ist, von dem man immer ein Stück weit abhängig ist. Es ist wichtig, sich breit aufzustellen, damit man mehr Möglichkeiten hat, auf gewisse Dinge reagieren zu können. Ich finde, das ist eine zeitgemäße Lösung“, erläutert Ballin den Gedanken dahinter.

Wollen als Trio die Aufgaben des Schiedsrichterobmanns und des -lehrwartes unter sich aufteilen: Daniel Ballin (l.), Bilel Bourkhis und Bastian Grimmelmann (r.) (FR)

Apropos Gedanken: Was hat ihn nun dazu geführt, doch weiterhin im Ausschuss tätig zu bleiben? Was war der Kern dieses „Schlüsselgesprächs“? „Man hat viel Arbeit in den letzten fünf Jahren in den Kreis gesteckt. Mittlerweile haben wir uns sehr gut positioniert und das will ich mir nicht kaputt machen lassen“, betont Ballin. Die gute Positionierung führt Ballin auch darauf zurück, dass viele Schiedsrichter aus dem Kreis Verden wieder auf der Leistungsebene pfeifen. Sieben kreisverdener Unparteiische leiten Partien auf Bezirksebene. Neuestes Mitglied auf dieser Liste ist das 19-jährige Talent Simon Mohrmann vom TB Uphusen. Zwei Schiedsrichter, Ballin und Grimmelmann, dürfen in der Landesliga pfeifen. Bei den Frauen stechen insbesondere Kim-Jasmin Meineke (Regionalliga Frauen) und Lucy Holsten hervor. Nicht fehlen darf in dieser Aufzählung natürlich auch Harm Osmers vom TV Baden, der 2020 zum FIFA-Schiedsrichter empor stieg. Besonders stolz berichtet Daniel Ballin auch von den weiteren Personalentscheidungen, die Bastian Grimmelmann und Lucy Holsten betreffen. Beide sind vom Verband in die Talentsichtung aufgenommen worden. „Das gab es lange nicht mehr. Das sind Plätze mit extrem guter Perspektive. Das ist der Schlüssel für mehr“, betont Ballin.

Ob die angedachte Troika ebenfalls der Schlüssel für mehr ist, wird sich zeigen. „Wir probieren das und überprüfen nach einem Jahr unsere Arbeit. Stellen wir fest, dass es gut funktioniert, kann es ein Modell für die Zukunft werden.“ Noch stehe zwar nichts fest, doch die Zeichen seien positive. „Auf einem Lehrabend im März – das kommt einem schon ewig vor – war das Feedback ein gutes. Sollte dann auf der JHV der Beschluss gefasst werden, muss der Vorstand entscheiden.“

Dann wäre immerhin schon mal eine der vielen Fragen, die den Lokalsport beschäftigen, beantwortet.