Die dritte Badener Mannschaft grüßt vom Platz an der Sonne. Das ist auch der Verdienst von Zuspieler Max Kernebeck (Mitte), der am Sonnabend groß aufspielte. (Björn Hake)

Baden. Auf dieses Spiel freute sich der TSV Bierden besonders: Das Achimer Derby gegen den TV Baden III sorgte schon nach Veröffentlichung des Spielplans beim Aufsteiger für große Vorfreude. Am vergangenen Wochenende wurde dieses Duell in der Badener Lahofhalle nun ausgetragen. Und der TSV, der als Ziel den Klassenerhalt hat, verkaufte sich gegen den Meisterschaftskandidaten ziemlich gut. Letztendlich gab sich die dritte Badener Mannschaft aber keine Blöße. Das 3:1 gegen Bierden und das 3:1 gegen Bremen 1860 IV im Anschluss an das Derby bedeutete für das Team von Trainer Ole Seuberlich auch gleichzeitig die Tabellenführung in der Landesliga 2. „Wir steigern uns, nähern uns unserem Leistungsvermögen an“, lobte der TVB-Coach. Am 1. Dezember kommt es dann ab 15 Uhr zum Showdown beim ärgsten Konkurrenten Vareler TB. Unterdessen landete auch der TV Verden in der Landesliga 4 seinen ersten Erfolg. Mit dem 3:1 über den TV Jahn Walsrode katapultierte sich der TVV auf den siebten Rang. „So langsam finden wir unseren Rhythmus“, zeigte sich Verdens Volleyballer Rainer Holzem erleichtert.

TV Baden III – TSV Bierden 3:1 (27:25, 20:25, 25:19, 25:17): Beide Achimer Ortsteile liegen nur weniger als zehn Kilometer voneinander entfernt – und dieser Nachbarschaftscharakter hat sich auch auf das Geschehen in der Lahofhalle ausgewirkt. „Man hat schon gemerkt, dass es kein normales Ligaspiel ist. Die Bierdener waren sehr engagiert“, berichtete TVB-Trainer Ole Seuberlich. Der TSV ärgerte die Badener in den beiden ersten Sätzen auch, sicherte sich sogar einen Punkt. Trotzdem hatte Seuberlich nie Angst, das Derby zu verlieren. „Wir haben mal kurz den Faden verloren, aber ich habe den Sieg meiner Mannschaft nicht gefährdet gesehen. Wir haben im Aufschlag Druck gemacht“, meinte er. Das 3:1 gehe auch in Ordnung, merkte TSV-Zuspieler Jochen Würdemann an. „Wir haben gut mitgehalten, aber am Ende hat uns ein wenig die Kraft gefehlt. So ging es ab Mitte des dritten Satzes bei uns bergab. Baden war aber auch schon den Tick besser: Sie waren ein bisschen schneller, ein bisschen besser im Block und durchschlagskräftiger“, sagte Würdemann.

TV Baden III – Bremen 1860 IV 3:1 (21:25, 25:20, 25:16, 29:27): Mit einem Aufschlagpunkt entschied der beste Badener Spieler am vergangenen Sonnabend das Duell gegen Bremen 1860: Gemeint ist Zuspieler Max Kernebeck. „Er hat die Gegner mit seinen Pässen vor unlösbare Probleme gestellt, sodass wir gut über die Außen und die Diagonale punkten konnten“, lobte Badens Trainer Ole Seuberlich. Ab dem zweiten Satz habe Baden das Duell auch schon überlegen gestaltet und auch den „besseren Volleyball gespielt“, urteilte er.

TV Verden – TV Jahn Walsrode 3:1 (22:25, 25:18, 25:22, 26:24): Der Sieg gegen Walsrode war fest eingeplant. Und als dieser Plan zu bröckeln begann, riss sich der TVV am Riemen. „Wir sind schwach gestartet und dachten uns dann: Eigentlich wollten wir gewinnen“, berichtete Verdens Volleyballer Rainer Holzem. In der Folge schloss Verden dann auch die Eingewöhnungsphase ab und steigerte sich. „Wir hatten dann eigentlich alles im Griff“, sagte er und richtete ein Kompliment an seine Mannschaft: „Wir haben dann drei sehr stabile Sätze gespielt – so wie wir uns das vorgestellt haben.“

TV Verden – SG Bergen-Wietzendorf 0:3 (16:25, 16:25, 15:25): Im ersten Satz, „da ging es noch“, meinte TVV-Volleyballer Rainer Holzem. Da hielt Verden noch einigermaßen mit und gestaltete für kurze Zeit ein knappes Ergebnis. Viel mehr war für den TVV aber nicht drin. Im Grunde genommen war der Gegner eine Nummer zu groß. „Mit der Angriffspower, die sie haben, konnten wir nicht mithalten. Wir konnten ihnen nichts entgegensetzen und der Qualitätsunterschied war zu erkennen. Sie stehen nicht umsonst auf Platz drei“, sagte Holzem.