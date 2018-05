Youssouf Gioff Diaby (links) markierte zunächst den Ausgleich für den FC Verden 04 II und feierte später den Pokalsieg. (Andreas Ballscheidt)

Das Endspiel um den Fußball-Kreispokal ist am Dienstag erst im Elfmeterschießen entschieden worden. Nachdem es im Finale zwischen dem FC Verden 04 II und der Oberliga-Reserve des TB Uphusen nach der regulären Spielzeit 2:2 (1:1) gestanden hatte, bewiesen die Verdener in der Folge die besseren Nerven und setzten sich mit 8:7 durch. Bei den Frauen verteidigte der TSV Fischerhude-Quelkhorn seinen im Vorjahr gewonnenen Titel souverän. Gegen den TSV Bassen II siegte das Team von Coach Jan Blanken mit 4:0 (3:0).

Zu den Matchwinnern bei den Verdenern avancierten Keeper Sascha Gohde, der gleich drei Elfmeter hielt, sowie Hamdin Özer, der als letzter Schütze den entscheidenden verwandelte und mit seinem Treffer Jubelstürme bei seinen Mitspielern und den FCV-Fans auslöste. „Es ist wunderbar mit meiner Mannschaft. Sie hat großartig gekämpft und sich den Sieg letztlich auch verdient“, strahlte Trainer Oliver Rozehnal, der seinen ersten Titel mit dem FCV holte. Betroffenheit herrschte beim TBU, der mit viel Hoffnung angereist war. „Das Spiel litt sehr unter den schlechten Platzverhältnissen. Ich denke, dass letztlich der Glücklichere die Siegertrophäe in die Hand nehmen durfte“, sagte ein enttäuschter TBU-Coach Michael Hansen.

Das Herrenfinale begann vor gut 300 Zuschauern bei schwierigen Platzverhältnissen sehr intensiv. Mit vielen versteckten Fouls agierten beide Teams, die von Schiedsrichter Tom Stadtlander höchste Aufmerksamkeit forderten. Ob der Achimer Referee immer richtig lag, darüber stritten sich nicht nur die Spieler. Konsequent zeigte sich der Unparteiische, als er Verdens Malin Stenzel schon nach 22 Minuten des Feldes verwies. Stenzel hatte sich nach dem Uphuser Führungstor ein Foul erlaubt und sah dafür zum zweiten Mal Gelb und somit die Ampelkarte.

Uphusen hat mehrmals Glück

Das Führungstor des TBU war sehenswert: Benjamin Titz zauberte den Ball bei einem Freistoß aus 20 Metern über die Verdener Mauer hinweg und die Kugel schlug unhaltbar für Keeper Sascha Gohde im Winkel ein. In der Folge ging es hin und her. Nach einem Kopfball von Mathis van Herkhuizen aus der Nahdistanz zeigte Uphusens Torhüter Mirko Frank einen sensationellen Reflex und boxte das Leder mit der Faust gerade noch über sein Gehäuse (24.). Zehn Minuten später hatte Frank großes Glück, als van Herkhuizen aus dem Gewühl heraus den Ball gegen den Außenpfosten schob. Noch einmal tief durchatmen musste Uphusens Coach Michael Hansen, als Achmed Turgay seinem Gegenspieler Patrick Spitzer enteilt war, per Grätsche von dem Routinier gestoppt wurde und die Pfeife des Referees stumm blieb (39.). In der Nachspielzeit der ersten Halbzeit wurde Verden für seine couragierte Leistung belohnt und Youssouf Gioff Diaby traf zum 1:1.

Kaum waren drei Minuten in Durchgang zwei gespielt, da zeigte Stadtlander auf den Elfmeterpunkt. Verdens Achmet Turgay ging im Gewusel nach einem Foul zu Boden. Den Ball schnappte sich der Gefoulte selbst und brachte den FCV mit 2:1 in Front. Das Spiel war gedreht. In Unterzahl agierten die Verdener mit der Führung im Rücken sehr geschickt aus der Defensive heraus. Sie hatten dabei sogar zunächst die besseren Chancen. Nach einem Konter traf Marcel Kruse nur die Latte (82.), ein Schuss von Turgay aus der Nahdistanz wurde von Mirko Frank gerade noch pariert (84.). Als das Spiel entschieden schien, da zappelte der Ball plötzlich im Tor der Verdener. Kapitän Patrick Bormann hatte den Treffer im Anschluss eines Freistoßes erzielt (87.) und somit das Elfmeterschießen herbeigeführt, in dem Gohde zum Helden werde sollte.

Eine einseitige Partie sahen die Zuschauer bei den Frauen. Der favorisierte TSV Fischerhude-Quelkhorn dominierte das Geschehen von der ersten Minute an und hatte wenige Probleme mit der Elf von Karl-Heinz Dierks. Es dauerte nur zwölf Minuten, da zappelte das Leder erstmals im Netz von Kathrin Intemann. Joyce Hennings hatte den Treffer im Nachsetzen erzielt. Laura Döbrich aus 14 Metern (18.) sowie Katharina Rodig mit einem verwandelten Foulelfmeter (27.) erhöhten vor dem Seitenwechsel auf 3:0.

Auch nach der Halbzeitpause kamen die Grün-Roten kaum einmal über die Mittellinie hinaus, während die Elf von Blanken den Kasten von Intemann unter Dauerbeschuss hielt. Glück hatten die Bassenerinnen, als Rodig einen von Katrin Junge an Johanna-Luisa Winter verwirkten Strafstoß weit über das Tor schoss (50.) und zwei Minuten später ein sehenswerter Freistoß durch Chiara Kommnick von Intemann gerade noch über die Torlatte gelenkt wurde. Endgültig entschieden war das ungleiche Duell zwischen dem Kreisligisten Fischerhude und der Bassens Reserve, die in der Kreisklasse spielt, als Joyce Hennings mit ihrem zweiten Treffer zum 4:0 traf (64.). „Wir wollten Bassen nicht ins Spiel kommen lassen und ein frühes Tor schießen“, sagte Erfolgstrainer Jan Blanken, dessen Taktik prima aufging.